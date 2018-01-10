Хакеры: у Макларена был приказ отстранить Россию от Олимпиады

Хакерская группа Fancy Bears на своем официальном сайте сообщила, что получила доступ к переписке высокопоставленных чиновников Международного олимпийского комитета, раскрывающей истинные намерения комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.
В сообщении, опубликованном на сайте группировки, говорится, что США и Канада при поддержке Олимпийского комитета Соединенных Штатов (USOC) под предлогом борьбы за чистый спорт планируют отстранить европейцев от руководства олимпийским движением и захватить политический контроль в англоязычных странах. Для этого американская сторона призывала WADA выйти из-под юрисдикции МОК, чтобы самостоятельно наказывать нарушителей антидопинговых правил.
Из сообщения Fancy Bears: «ВАДА при поддержке Олимпийского комитета Соединенных Штатов объявила крестовый поход против МОК под предлогом защиты чистого спорта. Однако их истинные мотивы не так благородны. Очевидно, что американцы и канадцы стремятся отстранить европейцев от руководства олимпийским движением и добиться политического господства англоязычных стран. Более того, они стремятся лишить старых коррумпированных чиновников Лозанны доступа к многомиллионным средствам и взяткам, которые являются неотъемлемой частью спортивного мира».
Хакеры уверены, что целью работы комиссии Макларена была не борьба с допингом, а стремление к получению «козырей» в борьбе с Международным олимпийским комитетом. В частности, утверждают они, в одном из писем Ричарду Макларену был дан четкий политический приказ отстранить российскую сборную от Олимпийских игр, и тем самым дискредитировать МОК и все олимпийское движение.
При этом к расследованию Макларена, по данным Fancy Bears, были привлечены частные разведывательные компании и даже специальные агентства США. Таким образом борьба за чистый спорт превратилась в спецоперацию, а Ричарда Макларена выступил для нее в качестве «дымовой завесы».
Напомним, расследование Макларена началось в мае 2016 года после того, как бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о существовании в России допинговой системы, благодаря которой отечественные спортсмены одержали победу на Олимпиаде в Сочи.
По итогам расследования Макларен представил два доклада, в которых попытался подтвердить показания Родченкова. При этом сколь-либо весомых доказательств в докладе Макларена представлено не было. Однако российские спортсмены были лишены 12 медалей Олимпиады в Сочи. Также сборную России отстранили от Олимпиады-2018. В Играх примут участие только отдельные спортсмены, которые выступят под нейтральным флагом.
Хакерская группа Fancy Bear действует с 2004 года. Известна кибернетическими атаками на государственные, информационные, военные и другие структуры зарубежных стран. В 2016 году хакеры получили доступ к антидопинговой системе ADAMS и поэтапно публиковали списки спортсменов, которым было разрешено принимать запрещенные препараты по медицинским показаниям.
Из сообщения Fancy Bears: «ВАДА при поддержке Олимпийского комитета Соединенных Штатов объявила крестовый поход против МОК под предлогом защиты чистого спорта. Однако их истинные мотивы не так благородны. Очевидно, что американцы и канадцы стремятся отстранить европейцев от руководства олимпийским движением и добиться политического господства англоязычных стран. Более того, они стремятся лишить старых коррумпированных чиновников Лозанны доступа к многомиллионным средствам и взяткам, которые являются неотъемлемой частью спортивного мира».
Хакеры уверены, что целью работы комиссии Макларена была не борьба с допингом, а стремление к получению «козырей» в борьбе с Международным олимпийским комитетом. В частности, утверждают они, в одном из писем Ричарду Макларену был дан четкий политический приказ отстранить российскую сборную от Олимпийских игр, и тем самым дискредитировать МОК и все олимпийское движение.
При этом к расследованию Макларена, по данным Fancy Bears, были привлечены частные разведывательные компании и даже специальные агентства США. Таким образом борьба за чистый спорт превратилась в спецоперацию, а Ричарда Макларена выступил для нее в качестве «дымовой завесы».
Напомним, расследование Макларена началось в мае 2016 года после того, как бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о существовании в России допинговой системы, благодаря которой отечественные спортсмены одержали победу на Олимпиаде в Сочи.
По итогам расследования Макларен представил два доклада, в которых попытался подтвердить показания Родченкова. При этом сколь-либо весомых доказательств в докладе Макларена представлено не было. Однако российские спортсмены были лишены 12 медалей Олимпиады в Сочи. Также сборную России отстранили от Олимпиады-2018. В Играх примут участие только отдельные спортсмены, которые выступят под нейтральным флагом.
Хакерская группа Fancy Bear действует с 2004 года. Известна кибернетическими атаками на государственные, информационные, военные и другие структуры зарубежных стран. В 2016 году хакеры получили доступ к антидопинговой системе ADAMS и поэтапно публиковали списки спортсменов, которым было разрешено принимать запрещенные препараты по медицинским показаниям.
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