Экипаж Сотникова победил на восьмом этапе ралли «Дакар»

Экипаж Дмитрия Сотникова из российской команды
«КамАЗ-мастер» победил на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.
Экипаж Сотникова преодолел участок за 4 часа 23 минуты 32 секунды, передает РИА Новости. Вторым к финишу пришел экипаж аргентинца Федерико Вильягры на Iveco, отстав от лидера гонки на 5 минут 11 секунд. Третьим финишировал Айрат Мардеев из команды «КамАЗ-мастер».
Эдуард Николаев стал четвертым. При это он продолжает лидировать в общем зачете, опережая на 46 минут 25 секунд ближайшего соперника — аргентинца Вильягру. Третьим идет чех Мартин Мацик на Liaz.
Ранее сообщалось, что организаторы отменили девятый этап ралли «Дакар» из-за погодных условий. Старт должен был состояться в понедельник, 15 января.
Эдуард Николаев стал четвертым. При это он продолжает лидировать в общем зачете, опережая на 46 минут 25 секунд ближайшего соперника — аргентинца Вильягру. Третьим идет чех Мартин Мацик на Liaz.
Ранее сообщалось, что организаторы отменили девятый этап ралли «Дакар» из-за погодных условий. Старт должен был состояться в понедельник, 15 января.
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