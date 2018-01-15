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    Экипаж Сотникова победил на восьмом этапе ралли «Дакар»

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    • Фото: Reuters © 2018, Andres Stapff
    Экипаж Сотникова победил на восьмом этапе ралли «Дакар»

    Экипаж Сотникова победил на восьмом этапе ралли «Дакар»

    Экипаж Сотникова победил на восьмом этапе ралли «Дакар»
  • Фото: Reuters © 2018, Andres Stapff

    • Экипаж Дмитрия Сотникова из российской команды «КамАЗ-мастер» победил на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

    Экипаж Сотникова преодолел участок за 4 часа 23 минуты 32 секунды, передает РИА Новости. Вторым к финишу пришел экипаж аргентинца Федерико Вильягры на Iveco, отстав от лидера гонки на 5 минут 11 секунд. Третьим финишировал Айрат Мардеев из команды «КамАЗ-мастер».

    Эдуард Николаев стал четвертым. При это он продолжает лидировать в общем зачете, опережая на 46 минут 25 секунд ближайшего соперника — аргентинца Вильягру. Третьим идет чех Мартин Мацик на Liaz.

    Ранее сообщалось, что организаторы отменили девятый этап ралли «Дакар» из-за погодных условий. Старт должен был состояться в понедельник, 15 января.

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