Девятый этап ралли «Дакар» отменен из-за погодных условий

Старт девятого этапа
ралли-марафона «Дакар» был запланирован на понедельник, 15 января, но его отменили.
Причиной отмены девятого этапа «Дакара» стали плохие погодные условия, сообщает ТАСС. Восьмой этап гонки проходит сегодня и завершится в ночь на понедельник.
Марк Кому, спортивный директор гонки: «Этап отменен, поскольку сегодня на бивуаке скопилось много воды, а завтра мы также ожидаем штормовую погоду. Мы предпочитаем не рисковать, это не самые лучшие условия для выхода на старт».
В этом году ралли «Дакар» проходит по территории Боливии, Перу и Аргентины. Девятый этап должен был стартовать в боливийском Туписе, а завершиться в аргентинской Сальте. В общем зачете на данный момент лидирует экипаж Эдуарда Николаева из российского «КамАЗ-мастер». Финал запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.
Марк Кому, спортивный директор гонки: «Этап отменен, поскольку сегодня на бивуаке скопилось много воды, а завтра мы также ожидаем штормовую погоду. Мы предпочитаем не рисковать, это не самые лучшие условия для выхода на старт».
В этом году ралли «Дакар» проходит по территории Боливии, Перу и Аргентины. Девятый этап должен был стартовать в боливийском Туписе, а завершиться в аргентинской Сальте. В общем зачете на данный момент лидирует экипаж Эдуарда Николаева из российского «КамАЗ-мастер». Финал запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.
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