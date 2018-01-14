Экипаж Николаева стал третьим на седьмом этапе «Дакара»

Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды
«КамАЗ-мастер» пришел к финишу третьим на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.
Первым финишировал экипаж голландца Тони ван Генугтена на Iveco. Спецучасток по территории Боливии, длина которого составила 425 км, он прошел за 4 часа 10 минут 40 секунд. Вторым стал аргентинец Федерико Вильягра.
Экипаж Николаева отстал от голландца всего на 4 минуты 54 секунды. При этом он продолжает лидировать в общем зачете с результатом 23:43.01. Вторым пока идет Вильягра (+49.47), третьим — белорус Сергей Вязович (+2:49.08).
Юбилейный ралли-марафон «Дакар» проходит через территории Перу, Боливии и Аргентины. Финиш состоится 20 января в аргентинской Кордове.
Экипаж Николаева отстал от голландца всего на 4 минуты 54 секунды. При этом он продолжает лидировать в общем зачете с результатом 23:43.01. Вторым пока идет Вильягра (+49.47), третьим — белорус Сергей Вязович (+2:49.08).
Юбилейный ралли-марафон «Дакар» проходит через территории Перу, Боливии и Аргентины. Финиш состоится 20 января в аргентинской Кордове.
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