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15 января, 10:00
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    Экипаж Николаева стал третьим на седьмом этапе «Дакара»

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    • Фото: Reuters © 2018, Andres Stapff
    Экипаж Николаева стал третьим на седьмом этапе «Дакара»

    Экипаж Николаева стал третьим на седьмом этапе «Дакара»

    Экипаж Николаева стал третьим на седьмом этапе «Дакара»
  • Фото: Reuters © 2018, Andres Stapff

    • Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КамАЗ-мастер» пришел к финишу третьим на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

    Первым финишировал экипаж голландца Тони ван Генугтена на Iveco. Спецучасток по территории Боливии, длина которого составила 425 км, он прошел за 4 часа 10 минут 40 секунд. Вторым стал аргентинец Федерико Вильягра.

    Экипаж Николаева отстал от голландца всего на 4 минуты 54 секунды. При этом он продолжает лидировать в общем зачете с результатом 23:43.01. Вторым пока идет Вильягра (+49.47), третьим — белорус Сергей Вязович (+2:49.08).

    Юбилейный ралли-марафон «Дакар» проходит через территории Перу, Боливии и Аргентины. Финиш состоится 20 января в аргентинской Кордове.

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