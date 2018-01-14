«Было страшно»: ложная ракетная тревога вызвала панику на Гавайях

Жители американских Гавайев пережили несколько тревожных минут, когда получили СМС о том, что к штату приближается баллистическая ракета.
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Уведомление пришло в 8 утра по местному времени. В нем рекомендовалось как можно быстрее найти убежище и подчеркивалось, что это не учения. Предупреждение также транслировали по радио и телевидению. Среди населения началась паника.
Чириз Карлсон: «Было очень страшно. Я испугалась, что погибну и мои дети тоже погибнут. Я не знала, что делать».
Филипп Симмонс: «Я был в ужасе. Я испугался за жену и детей, они ушли на прогулку незадолго до объявления ракетной атаки. Супруга позвонила мне и рассказала, что тоже получила это страшное сообщение на телефон. Я разбудил младшую дочь и побежал к жене».
Лишь спустя 37 минут на мобильные телефоны гавайцев пришло опровержение. Тихоокеанское командование США сообщило, что тревога была ложной. Губернатор штата уже за это извинился. Он пояснил, что причиной инцидента стал «человеческий фактор»: во время пересменки работник нажал не на ту кнопку.
Дэвид Айдж, губернатор Гавайев: «То, что произошло, — абсолютно неприемлемо. Это затронуло большое число людей. Я прошу прощения за ту боль и смятение, которые испытали жители Гавайев. Я очень зол и разочарован этим инцидентом. Мы сделаем все возможное, чтобы подобное не повторилось».
В декабре впервые со времен холодной войны на Гавайях испытали систему оповещения о ядерном ударе. Учения провели после резкого обострения ситуации на Корейском полуострове и взаимного обмена угрозами между КНДР и США. Сообщается, что Дональда Трампа уже проинформировали о случившемся.
Чириз Карлсон: «Было очень страшно. Я испугалась, что погибну и мои дети тоже погибнут. Я не знала, что делать».
Филипп Симмонс: «Я был в ужасе. Я испугался за жену и детей, они ушли на прогулку незадолго до объявления ракетной атаки. Супруга позвонила мне и рассказала, что тоже получила это страшное сообщение на телефон. Я разбудил младшую дочь и побежал к жене».
Лишь спустя 37 минут на мобильные телефоны гавайцев пришло опровержение. Тихоокеанское командование США сообщило, что тревога была ложной. Губернатор штата уже за это извинился. Он пояснил, что причиной инцидента стал «человеческий фактор»: во время пересменки работник нажал не на ту кнопку.
Дэвид Айдж, губернатор Гавайев: «То, что произошло, — абсолютно неприемлемо. Это затронуло большое число людей. Я прошу прощения за ту боль и смятение, которые испытали жители Гавайев. Я очень зол и разочарован этим инцидентом. Мы сделаем все возможное, чтобы подобное не повторилось».
В декабре впервые со времен холодной войны на Гавайях испытали систему оповещения о ядерном ударе. Учения провели после резкого обострения ситуации на Корейском полуострове и взаимного обмена угрозами между КНДР и США. Сообщается, что Дональда Трампа уже проинформировали о случившемся.
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