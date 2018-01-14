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15 января, 10:00
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    Жителей Гавайев встревожило сообщение о ракетной угрозе

    1 комментарий

    Жителей Гавайев встревожило сообщение о ракетной угрозе

    Жителей Гавайев встревожило сообщение о ракетной угрозе

    Сообщение о летящей в сторону Гавайских островов баллистической ракете напугало жителей американского штата. Их призвали как можно скорее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога.

    Позже выяснилось, что сообщение было отправлено по ошибке.


    Информацию об угрозе опровергла конгрессмен Талси Габбард.

    Талси Габбард, конгрессмен: «Гавайи, это ложная тревога. Никакой летящей в сторону Гавайев ракеты нет. Я уточнила эту информацию у властей».


    Слова Габбард подтвердило и объединенное командование ВС США в зоне Тихого океана.

    Тихоокеанское командование ВС США: «Тихоокеанское командование США не обнаружило угрозы баллистической ракеты для Гавайев. Предыдущее сообщение было отправлено по ошибке и было ложной тревогой».

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