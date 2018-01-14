Жителей Гавайев встревожило сообщение о ракетной угрозе

Сообщение о летящей в сторону Гавайских островов баллистической ракете напугало жителей американского штата. Их призвали как можно скорее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога.
Позже выяснилось, что сообщение было отправлено по ошибке.
Информацию об угрозе опровергла конгрессмен Талси Габбард.
Талси Габбард, конгрессмен: «Гавайи, это ложная тревога. Никакой летящей в сторону Гавайев ракеты нет. Я уточнила эту информацию у властей».
Слова Габбард подтвердило и объединенное командование ВС США в зоне Тихого океана.
Тихоокеанское командование ВС США: «Тихоокеанское командование США не обнаружило угрозы баллистической ракеты для Гавайев. Предыдущее сообщение было отправлено по ошибке и было ложной тревогой».
Ballistic missile threat inbound to Hawaii. Seek immediate shelter. This is not a drill. pic.twitter.com/tlJYNwCr1A— Ryan Ozawa (@hawaii) 13 января 2018 г.
Информацию об угрозе опровергла конгрессмен Талси Габбард.
Талси Габбард, конгрессмен: «Гавайи, это ложная тревога. Никакой летящей в сторону Гавайев ракеты нет. Я уточнила эту информацию у властей».
HAWAII — THIS IS A FALSE ALARM. THERE IS NO INCOMING MISSILE TO HAWAII. I HAVE CONFIRMED WITH OFFICIALS THERE IS NO INCOMING MISSILE. pic.twitter.com/DxfTXIDOQs— Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) 13 января 2018 г.
Слова Габбард подтвердило и объединенное командование ВС США в зоне Тихого океана.
Тихоокеанское командование ВС США: «Тихоокеанское командование США не обнаружило угрозы баллистической ракеты для Гавайев. Предыдущее сообщение было отправлено по ошибке и было ложной тревогой».
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