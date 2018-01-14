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    Ракету на Гавайи случайно «отправил» сотрудник службы чрезвычайных ситуаций

    3 комментария
    • Фото: twitter.com
    Ракету на Гавайи случайно «отправил» сотрудник службы чрезвычайных ситуаций

    Ракету на Гавайи случайно «отправил» сотрудник службы чрезвычайных ситуаций

    Ракету на Гавайи случайно «отправил» сотрудник службы чрезвычайных ситуаций
  • Фото: twitter.com

    • Ложное сообщение о ракетной угрозе, напугавшее жителей штата Гавайи, было отправлено из-за ошибки одного из сотрудников службы чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил губернатор штата Дэвид Айдж.

    Дэвид Айдж, губернатор штата Гавайи: «Произошла ошибка во время стандартной процедуры передачи смены, сотрудник нажал не на ту кнопку».

    Он уточнил, что сообщение об угрозе было направлено не только на телефоны жителей штата. Оно прозвучало по радио и появилось на телевидении, передает CNN.

    Ранее сообщалось, что жители Гавайев получили оповещение о летящей в сторону штата баллистической ракете. Их призвали как можно скорее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога.


    Сообщение опровергла конгрессмен Талси Габбард. В своем Twitter она написала, что оно было отправлено по ошибке. Ее слова подтвердили и представители Тихоокеанского командования ВС США.

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