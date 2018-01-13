В Севастополе развернули дивизион С-400

В Крыму на боевое дежурство заступил второй дивизион зенитных ракетных систем
С-400 «Триумф».
Как сообщает «Интерфакс», командующий ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Виктор Севостьянов на торжественной церемонии вручил приказ о заступлении комплекса на охрану воздушных границ командиру зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны ВВС и ПВО Южного военного округа.
Виктор Севостьянов: «С сегодняшнего дня вся группировка противовоздушной обороны Крыма оснащена самой современной, не знающей аналогов во всем мире зенитно-ракетной системой С-400».
Год назад первый в Крыму дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в районе Феодосии. В ноябре 2017-го в Минобороны сообщили, что в Севастополе будет развернут новый дивизион этой зенитно-ракетной системы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти планы, назвал усиление ПВО Крыма защитной мерой, которую не стоит воспринимать как угрозу.
Виктор Севостьянов: «С сегодняшнего дня вся группировка противовоздушной обороны Крыма оснащена самой современной, не знающей аналогов во всем мире зенитно-ракетной системой С-400».
Год назад первый в Крыму дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в районе Феодосии. В ноябре 2017-го в Минобороны сообщили, что в Севастополе будет развернут новый дивизион этой зенитно-ракетной системы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти планы, назвал усиление ПВО Крыма защитной мерой, которую не стоит воспринимать как угрозу.
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