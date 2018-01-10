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    Песков назвал размещение второго дивизиона С-400 в Крыму защитной мерой

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    • Фото: РИА Новости, Виталий Аньков
    Песков назвал размещение второго дивизиона <nobr>С-400</nobr> в Крыму защитной мерой

    Песков назвал размещение второго дивизиона С-400 в Крыму защитной мерой

    Песков назвал размещение второго дивизиона <nobr>С-400</nobr> в Крыму защитной мерой
  • Фото: РИА Новости, Виталий Аньков

    • Пресс-секретарь президента РФ заявил, что размещение второго дивизиона С-400 в Крыму нельзя воспринимать как угрозу кому-либо.

    Дмитрий Песков подчеркнул, что развертывание зенитно-ракетных систем в Крыму вызвано «провокационной деятельностью» на российско-украинской границе, а также продолжением «диверсионной деятельности».

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Принятие российской стороной всех необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-то, а должно восприниматься как именно обеспечение собственной безопасности».

    На такие действия, отметил Песков, у России есть полное суверенное право.

    Напомним, в ноябре в Минобороны сообщили, что новый дивизионный комплект зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» будет развернут в Севастополе 12 января 2018 года. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, второй дивизион в первую очередь будет контролировать небо на границе с Украиной.

    Отметим, что первый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в районе Феодосии в январе 2017 года.

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