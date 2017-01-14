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  • 14.01, 12:09

В Крыму будут развернуты дополнительные системы С-400 «Триумф»

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  • Фото РИА Новости, Михаил Воскресенский
В Крыму будут развернуты дополнительные системы <nobr>С-400</nobr> «Триумф»

В Крыму будут развернуты дополнительные системы С-400 «Триумф»

В Крыму будут развернуты дополнительные системы <nobr>С-400</nobr> «Триумф»
  • Фото РИА Новости, Михаил Воскресенский

    • На боевое дежурство в Крыму заступил Зенитно-ракетный полк Южного военного округа, вооруженный уникальный системой С-400 «Триумф».

    Торжественная церемония заступления на боевое дежурство командного пункта и дивизиона С-400 прошла на месте дислокации полка в Феодосии. В мероприятии приняли участие командующий 4-й армией ВВС и ПВО Виктор Севастьянов, военнослужащие полка и ветераны вооруженных сил.

    Виктор Севастьянов: «Впервые на территории Крыма на боевое дежурство заступил уникальный комплекс ПВО, который усилит боевые возможности войск противовоздушной обороны. Это будет надежная защита населения Крыма с воздуха».

    Также генерал подтвердил журналистам, что в Крыму планируется развернуть дополнительные зенитные ракетные системы «Триумф», однако о сроках говорить не стал.

    Севастьянов также отметил, что возможности системы С-400 «Триумф» позволят защитить не только территорию полуострова, но и часть Краснодарского края.

    ЗРК С-400 «Триумф» способен перехватывать аэродинамические цели дальностью до 400 километров на высоте до 30 километров. Каждая установка может вести одновременный обстрел до 36 целей с наведением до 72 ракет. Объектами поражения С-400 могут быть вертолеты и самолеты, а также крылатые и баллистические ракеты. По оценке военных экспертов, эффективность российских «Триумфов» в два раза выше подобных зарубежных комплексов.

    На вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка система С-400 «Триумф» поступила в прошлом году. Военнослужащие прошли переобучение и провели тренировочные пуски ракет в рамках учений «Кавказ-2016», передает «Интерфакс».

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