В Крыму будут развернуты дополнительные системы С-400 «Триумф»

На боевое дежурство в Крыму заступил
Зенитно-ракетный полк Южного военного округа, вооруженный уникальный системой С-400 «Триумф».
Виктор Севастьянов: «Впервые на территории Крыма на боевое дежурство заступил уникальный комплекс ПВО, который усилит боевые возможности войск противовоздушной обороны. Это будет надежная защита населения Крыма с воздуха».
Также генерал подтвердил журналистам, что в Крыму планируется развернуть дополнительные зенитные ракетные системы «Триумф», однако о сроках говорить не стал.
Севастьянов также отметил, что возможности системы С-400 «Триумф» позволят защитить не только территорию полуострова, но и часть Краснодарского края.
ЗРК С-400 «Триумф» способен перехватывать аэродинамические цели дальностью до 400 километров на высоте до 30 километров. Каждая установка может вести одновременный обстрел до 36 целей с наведением до 72 ракет. Объектами поражения С-400 могут быть вертолеты и самолеты, а также крылатые и баллистические ракеты. По оценке военных экспертов, эффективность российских «Триумфов» в два раза выше подобных зарубежных комплексов.
На вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка система С-400 «Триумф» поступила в прошлом году. Военнослужащие прошли переобучение и провели тренировочные пуски ракет в рамках учений «Кавказ-2016», передает «Интерфакс».
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