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15 января, 10:00
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    В США запущена ракета-носитель Delta IV со спутником для разведки

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    • Фото: Reuters © 2018, Scott Audette
    В США запущена <nobr>ракета-носитель</nobr> Delta IV со спутником для разведки

    В США запущена ракета-носитель Delta IV со спутником для разведки

    В США запущена <nobr>ракета-носитель</nobr> Delta IV со спутником для разведки
  • Фото: Reuters © 2018, Scott Audette

    • Ракета-носитель Delta IV стартовала в 01:11 мск с космодрома Ванденберг в Калифорнии со спутником NROL-47 для разведки США. Трансляция запуска велась на сайте компании United Launch Alliance.

    Заказчиком миссии NROL-47 выступает Национальное разведывательное управление США. Подробности о назначении и технических характеристиках аппарата не сообщаются. Уточняется только, что спутник будет служить нуждам обеспечения национальной безопасности Соединенных Штатов. Миссия призвана «обеспечивать получение американскими военными по всему миру необходимых для проведения операций разведданных», передает РИА Новости.

    Напомним, на минувшей неделе компания SpaceX осуществила запуск секретной миссии Zuma для правительства США. СМИ сообщили, что аппарат не смог выйти на заданную орбиту и, по не которым данным, упал в океан. В Пентагоне информацию комментировать отказались. SpaceX заявила, что ракета-носитель работала штатно, но официально опровергать потерю спутника не стала.

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