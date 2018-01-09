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    СМИ: запущенный SpaceX секретный спутник США упал в океан

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    • Фото: @SpaceX /twitter.com
    СМИ: запущенный SpaceX секретный спутник США упал в океан

    СМИ: запущенный SpaceX секретный спутник США упал в океан

    СМИ: запущенный SpaceX секретный спутник США упал в океан
  • Фото: @SpaceX /twitter.com

    • Секретный американский спутник Zuma, запущенный ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, не достиг расчетной орбиты. Аппарат упал в океан.

    По предварительной информации, Zuma не отделиться вовремя от второй ступени носителя, и либо разрушился в космосе, либо разбился при падении в океан. В любом случае, как передает Reuters со ссылкой на источник, спутник уже списали с баланса. По факту случившегося начато расследование.

    В SpaceX свою вину отрицают. Представители компании отказались от комментариев, но заявили, что анализ данных указывает на то, что ракета-носитель Falcon 9 функционировала нормально.

    Ракета-носитель Falcon 9 с секретным спутником Zuma для правительства США стартовала с мыса Канаверал накануне в 04:00 мск. Информация о параметрах орбиты Zuma и его назначении не раскрывалась.


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