СМИ: запущенный SpaceX секретный спутник США упал в океан

Секретный американский спутник Zuma, запущенный
ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, не достиг расчетной орбиты. Аппарат упал в океан.
По предварительной информации, Zuma не отделиться вовремя от второй ступени носителя, и либо разрушился в космосе, либо разбился при падении в океан. В любом случае, как передает Reuters со ссылкой на источник, спутник уже списали с баланса. По факту случившегося начато расследование.
В SpaceX свою вину отрицают. Представители компании отказались от комментариев, но заявили, что анализ данных указывает на то, что ракета-носитель Falcon 9 функционировала нормально.
Ракета-носитель Falcon 9 с секретным спутником Zuma для правительства США стартовала с мыса Канаверал накануне в 04:00 мск. Информация о параметрах орбиты Zuma и его назначении не раскрывалась.
В SpaceX свою вину отрицают. Представители компании отказались от комментариев, но заявили, что анализ данных указывает на то, что ракета-носитель Falcon 9 функционировала нормально.
Ракета-носитель Falcon 9 с секретным спутником Zuma для правительства США стартовала с мыса Канаверал накануне в 04:00 мск. Информация о параметрах орбиты Zuma и его назначении не раскрывалась.
Falcon 9 first stage has landed at Landing Zone 1. pic.twitter.com/679wN4F8kX— SpaceX (@SpaceX) 8 января 2018 г.
Комментарии