В США SpaceX запустила секретный правительственный спутник

Ракета-носитель Falcon 9 с секретным спутником Zuma для правительства США стартовала с мыса Канаверал в 04:00 мск. Об этом сообщила компания SpaceX в своем Twitter.
Информация о параметрах орбиты Zuma и его назначении засекречена. Не сообщается и о том, какое ведомство — гражданское или военное — имеет отношение к миссии.
Напомним, в мае 2017 года компания SpaceX произвела запуск по заказу Национального разведывательного управление США. Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту спутник-разведчик NROL-76.
Falcon 9 first stage has landed at Landing Zone 1. pic.twitter.com/679wN4F8kX— SpaceX (@SpaceX) 8 января 2018 г.
Напомним, в мае 2017 года компания SpaceX произвела запуск по заказу Национального разведывательного управление США. Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту спутник-разведчик NROL-76.
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