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    В США SpaceX запустила секретный правительственный спутник

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    • Фото: @spacex /twitter.com
    В США SpaceX запустила секретный правительственный спутник

    В США SpaceX запустила секретный правительственный спутник

    В США SpaceX запустила секретный правительственный спутник
  • Фото: @spacex /twitter.com

    • Ракета-носитель Falcon 9 с секретным спутником Zuma для правительства США стартовала с мыса Канаверал в 04:00 мск. Об этом сообщила компания SpaceX в своем Twitter.

    Информация о параметрах орбиты Zuma и его назначении засекречена. Не сообщается и о том, какое ведомство — гражданское или военное — имеет отношение к миссии.


    смотретьРакета-носитель Falcon 9 со спутником-разведчиком стартовала с космодрома в США
    Ракета-носитель Falcon 9 со спутником-разведчиком стартовала с космодрома в США
    Напомним, в мае 2017 года компания SpaceX произвела запуск по заказу Национального разведывательного управление США. Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту спутник-разведчик NROL-76.

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