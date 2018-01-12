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    В Турции задержан еще один подозреваемый в причастности к убийству посла Карлова

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    В Турции задержан еще один подозреваемый в причастности к убийству посла Карлова

    В Турции задержан еще один подозреваемый в причастности к убийству посла Карлова

    Турецкие силы безопасности схватили еще одного подозреваемого по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова.

    По данным агентства Anadolu, в рамках расследования убийства российского посла был задержан бывший сотрудник управления информационно-коммуникационных технологий Турции. Его инициалы — Х. К.

    Подозреваемому предъявили обвинения в «соучастии в организации умышленного убийства». По решению суда он арестован.

    смотретьВ Турции пойман ключевой подозреваемый по делу об убийстве посла Карлова
    В Турции пойман ключевой подозреваемый по делу об убийстве посла Карлова
    Ранее на этой неделе в Турции был задержан человек с инициалами В. К. А. По данным СМИ, он принадлежит к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Предположительно, он сыграл ключевую роль при подготовке убийстве Андрея Карлова.

    Посол РФ Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Убийцу — полицейского Мевлюта Алтынташа — ликвидировали прибывшие на место правоохранители.

    По информации турецких властей, Алтынташ был связан с Гюленом, который проживает в США уже около 20 лет. Также Фетхуллаха Гюлена обвиняют в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

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