В Турции задержан еще один подозреваемый в причастности к убийству посла Карлова

Турецкие силы безопасности схватили еще одного подозреваемого по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова.
По данным агентства Anadolu, в рамках расследования убийства российского посла был задержан бывший сотрудник управления информационно-коммуникационных технологий Турции. Его инициалы — Х. К.
Подозреваемому предъявили обвинения в «соучастии в организации умышленного убийства». По решению суда он арестован.
Ранее на этой неделе в Турции был задержан человек с инициалами В. К. А. По данным СМИ, он принадлежит к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Предположительно, он сыграл ключевую роль при подготовке убийстве Андрея Карлова.
Посол РФ Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Убийцу — полицейского Мевлюта Алтынташа — ликвидировали прибывшие на место правоохранители.
По информации турецких властей, Алтынташ был связан с Гюленом, который проживает в США уже около 20 лет. Также Фетхуллаха Гюлена обвиняют в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.
Подозреваемому предъявили обвинения в «соучастии в организации умышленного убийства». По решению суда он арестован.
Ранее на этой неделе в Турции был задержан человек с инициалами В. К. А. По данным СМИ, он принадлежит к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Предположительно, он сыграл ключевую роль при подготовке убийстве Андрея Карлова.
Посол РФ Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Убийцу — полицейского Мевлюта Алтынташа — ликвидировали прибывшие на место правоохранители.
По информации турецких властей, Алтынташ был связан с Гюленом, который проживает в США уже около 20 лет. Также Фетхуллаха Гюлена обвиняют в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.
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