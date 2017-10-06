ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование

    МИД потребует удалить фото убитого посла Карлова из видеоигры

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    • Фото: @broteampill / twitter.com
    МИД потребует удалить фото убитого посла Карлова из видеоигры

    МИД потребует удалить фото убитого посла Карлова из видеоигры

    МИД потребует удалить фото убитого посла Карлова из видеоигры
  • Фото: @broteampill / twitter.com

    • Официальный представитель МИД РФ прокомментировала ситуацию с использованием в видеоигре фотографии убитого посла Карлова.

    МИД РФ намерен разобраться с фактом использования в видеоигре фотографии убитого в Турции российского посла Андрея Карлова. Об этом НСН заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Сделаем все, чтобы фотография была исключена».

    Ранее сообщалось, что блогеры заметили изображение погибшего дипломата во втором эпизоде игры Batman: The Enemy Within от американской студии Telltale Games. Очевидно, создатели игры использовали известное фото, сделанное после убийства Карлова, вырезав и обработав изображение российского дипломата. Один из пользователей предположил, что художник просто поленился и взял первую попавшуюся фотографию из Интернета, а источник снимка никто не проверил.

    Напомним, Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре. Российского дипломата убил бывший турецкий полицейский Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.

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