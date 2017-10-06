Фото убитого посла Карлова использовали в игре про Бэтмена

Американская компьютерная игра Batman: The Enemy Within оказалась в центре скандала
из-за фотографии российского посла Андрея Карлова, убитого в Анкаре.
Блогеры заметили, что изображение погибшего дипломата появилось во втором эпизоде игры Batman: The Enemy Within от американской студии Telltale Games. Супергерой обсуждает преступления со своим дворецким Альфредом, и в какой-то момент сморит на снимок из банка, где на полу лежит погибший посол.
По всей видимости, создатели игры использовали известное фото, сделанное после убийства Карлова, вырезав и обработав изображение российского дипломата. Один из пользователей Twitter предположил, что художник просто поленился и взял первую попавшуюся фотографию из Интернета, а источник снимка никто проверить не удосужился.
Напомним, Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре. Российского дипломата убил бывший турецкий полицейский Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.
По всей видимости, создатели игры использовали известное фото, сделанное после убийства Карлова, вырезав и обработав изображение российского дипломата. Один из пользователей Twitter предположил, что художник просто поленился и взял первую попавшуюся фотографию из Интернета, а источник снимка никто проверить не удосужился.
Напомним, Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре. Российского дипломата убил бывший турецкий полицейский Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.
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