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    Фото убитого посла Карлова использовали в игре про Бэтмена

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    • Фото: @broteampill / twitter.com
    Фото убитого посла Карлова использовали в игре про Бэтмена

    Фото убитого посла Карлова использовали в игре про Бэтмена

    Фото убитого посла Карлова использовали в игре про Бэтмена
  • Фото: @broteampill / twitter.com

    • Американская компьютерная игра Batman: The Enemy Within оказалась в центре скандала из-за фотографии российского посла Андрея Карлова, убитого в Анкаре.

    Блогеры заметили, что изображение погибшего дипломата появилось во втором эпизоде игры Batman: The Enemy Within от американской студии Telltale Games. Супергерой обсуждает преступления со своим дворецким Альфредом, и в какой-то момент сморит на снимок из банка, где на полу лежит погибший посол.

    По всей видимости, создатели игры использовали известное фото, сделанное после убийства Карлова, вырезав и обработав изображение российского дипломата. Один из пользователей Twitter предположил, что художник просто поленился и взял первую попавшуюся фотографию из Интернета, а источник снимка никто проверить не удосужился.

    Напомним, Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре. Российского дипломата убил бывший турецкий полицейский Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.

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