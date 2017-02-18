Репортер «ЦТ» выяснил, зачем из убийцы российского посла пытаются сделать героя

Жюри самой престижной премии фотожурналистов World Press Photo на этой неделе вручило главный приз фотографии, на которой красуется террорист, только что убивший выстрелом в спину российского посла Андрея Карлова.
После решения жюри фотоконкурса не было ни возмущенных комментариев европейских и американских коллег нашего дипломата, ни громких заголовков в западной прессе. Никто из лидеров западного общественного мнения не осудил такое решение.
Для удачного снимка террорист, кажется, сделал все: оделся с иголочки и выбрал самый убойный ракурс: позади русского посла в Турции Андрея Карлова, но немного сбоку. Так будущая жертва не загораживает его от объективов. Когда место найдено — выстрел в спину.
Бурхан Озбилиджи, фотограф: «Я застыл на месте как вкопанный. Я очень сильно боялся, но не паниковал и решил просто делать свою работу. Я мог быть ранен или даже убит. Но после меня хотя бы остались бы эти снимки».
Репортер «Центрального телевидения» Михаил Богданов попытался разобраться, а не окажется ли этот мощный образ притягательным для сотен и тысяч других потенциальных террористов и убийц? Подробности — в видеоматериале.
Для удачного снимка террорист, кажется, сделал все: оделся с иголочки и выбрал самый убойный ракурс: позади русского посла в Турции Андрея Карлова, но немного сбоку. Так будущая жертва не загораживает его от объективов. Когда место найдено — выстрел в спину.
Бурхан Озбилиджи, фотограф: «Я застыл на месте как вкопанный. Я очень сильно боялся, но не паниковал и решил просто делать свою работу. Я мог быть ранен или даже убит. Но после меня хотя бы остались бы эти снимки».
Репортер «Центрального телевидения» Михаил Богданов попытался разобраться, а не окажется ли этот мощный образ притягательным для сотен и тысяч других потенциальных террористов и убийц? Подробности — в видеоматериале.
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