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    В Турции пойман ключевой подозреваемый по делу об убийстве посла Карлова. Турция, дипломатия, задержание, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Турции пойман ключевой подозреваемый по делу об убийстве посла Карлова

    В Турции пойман ключевой подозреваемый по делу об убийстве посла Карлова

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    • Фото: Щербак Александр / ТАСС
    В Турции пойман ключевой подозреваемый по делу об убийстве посла Карлова

    В Турции пойман ключевой подозреваемый по делу об убийстве посла Карлова

    В Турции пойман ключевой подозреваемый по делу об убийстве посла Карлова
    • Фото: Щербак Александр / ТАСС

      • Турецкая полиция арестовала еще одного подозреваемого в причастности к убийству российского посла Андрея Карлова.

      Как сообщает газета Sabah, задержанный — мужчина с инициалами В. К. А. — состоял в организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). За связи с FETO мужчина был уволен с госслужбы и на некоторое время задержан, однако позже освобожден. Кроме того, он был пользователем программы ByLock, с помощью которой, как утверждают власти Турции, оппозиционеры FETO обменивались зашифрованными данными.

      В полиции полагают, что в убийстве российского дипломата этот человек мог сыграть ключевую роль.

      смотретьПо обвинению в убийстве российского посла арестован турецкий продюсер
      По обвинению в убийстве российского посла арестован турецкий продюсер
      Ранее по делу об убийстве Карлова уже были арестованы пять человек, включая троих бывших полицейских, главу издательской группы Guru Medya Хайреддина Айдынбаша и организатора фотовыставки, на которой был убит посол, Мустафа Тимура Озкана.

      Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки в Анкаре. Дипломата на глазах у многочисленных гостей фотовыставки расстрелял сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который, по данным полиции, состоял в FETO. Убийцу ликвидировали на месте сотрудники безопасности.


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