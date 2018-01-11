В Турции пойман ключевой подозреваемый по делу об убийстве посла Карлова

Турецкая полиция арестовала еще одного подозреваемого в причастности к убийству российского посла Андрея Карлова.
Как сообщает газета Sabah, задержанный — мужчина с инициалами В. К. А. — состоял в организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). За связи с FETO мужчина был уволен с госслужбы и на некоторое время задержан, однако позже освобожден. Кроме того, он был пользователем программы ByLock, с помощью которой, как утверждают власти Турции, оппозиционеры FETO обменивались зашифрованными данными.
В полиции полагают, что в убийстве российского дипломата этот человек мог сыграть ключевую роль.
Ранее по делу об убийстве Карлова уже были арестованы пять человек, включая троих бывших полицейских, главу издательской группы Guru Medya Хайреддина Айдынбаша и организатора фотовыставки, на которой был убит посол, Мустафа Тимура Озкана.
Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки в Анкаре. Дипломата на глазах у многочисленных гостей фотовыставки расстрелял сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который, по данным полиции, состоял в FETO. Убийцу ликвидировали на месте сотрудники безопасности.
В полиции полагают, что в убийстве российского дипломата этот человек мог сыграть ключевую роль.
Ранее по делу об убийстве Карлова уже были арестованы пять человек, включая троих бывших полицейских, главу издательской группы Guru Medya Хайреддина Айдынбаша и организатора фотовыставки, на которой был убит посол, Мустафа Тимура Озкана.
Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки в Анкаре. Дипломата на глазах у многочисленных гостей фотовыставки расстрелял сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который, по данным полиции, состоял в FETO. Убийцу ликвидировали на месте сотрудники безопасности.
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