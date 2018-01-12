Зарезал и пытался поджечь: СК воссоздал картину убийства лыжницы в Нижнекамске

В Татарстане выясняют обстоятельства громкого убийства жительницы Нижнекамска Гульшат Котенковой. Полиция задержала предполагаемого преступника. Им оказался неоднократно судимый за изнасилования местный житель.
Как сообщает управление СК РФ по Татарстану, подозреваемый полностью признал вину.
СУ СК РФ по республике Татарстан: «Преступление удалось раскрыть благодаря… оперативной информации о возможной причастности к совершению преступления 37-летнего жителя города Нижнекамска Даниила Котенёва. В результате последний был задержан и полностью признал причастность к совершению преступления».
По данным следствия, в день убийства Котенёв распивал спиртные напитки на работе неподалеку от лыжной базы. После этого он пошел пешком домой, но заблудился в лесу.
СУ СК РФ по Татарстану: «Выйдя на лыжню, злоумышленник встретил потерпевшую, вступил с ней в перепалку и, угрожая газовым пистолетом, заставил пройти в стоявшую неподалеку будку. Здесь он избил женщину, нанеся ей несколько ударов горлышком разбитой бутылки по лицу и шее».
Когда женщина перестала подавать признаки жизни, подозреваемый оттащил тело в лес и закидал снегом, а также спрятал ее лыжи. Добравшись до дома, злоумышленник вызвал скорую, поскольку порезался во время совершения преступления и был доставлен в больницу, откуда после оказания медицинской помощи вернулся на место преступления с бутылкой бензина. Сняв часть одежды с убитой и облив будку бензином, злоумышленник скрылся.
Убийство произошло вечером во вторник, 9 января. Гульшат Котенкова вместе с мужем и полугодовалой дочкой приехала на учебно-тренировочную базу «Алмаш» у поселка Красный Ключ. Женщина взяла в прокате лыжи и вышла на одну из небольших трасс, пролегавших через лес. Спустя несколько часов она не вернулась и перестала выходить на связь. Муж, отвозивший в этом время ребенка к бабушке, забил тревогу. В поисках участвовали волонтеры. Гульшат нашли поздней ночью возле одного из заброшенных зданий в стороне от лыжни с колотыми ранами в области головы и шеи.
СУ СК РФ по республике Татарстан: «Преступление удалось раскрыть благодаря… оперативной информации о возможной причастности к совершению преступления 37-летнего жителя города Нижнекамска Даниила Котенёва. В результате последний был задержан и полностью признал причастность к совершению преступления».
По данным следствия, в день убийства Котенёв распивал спиртные напитки на работе неподалеку от лыжной базы. После этого он пошел пешком домой, но заблудился в лесу.
СУ СК РФ по Татарстану: «Выйдя на лыжню, злоумышленник встретил потерпевшую, вступил с ней в перепалку и, угрожая газовым пистолетом, заставил пройти в стоявшую неподалеку будку. Здесь он избил женщину, нанеся ей несколько ударов горлышком разбитой бутылки по лицу и шее».
Когда женщина перестала подавать признаки жизни, подозреваемый оттащил тело в лес и закидал снегом, а также спрятал ее лыжи. Добравшись до дома, злоумышленник вызвал скорую, поскольку порезался во время совершения преступления и был доставлен в больницу, откуда после оказания медицинской помощи вернулся на место преступления с бутылкой бензина. Сняв часть одежды с убитой и облив будку бензином, злоумышленник скрылся.
Убийство произошло вечером во вторник, 9 января. Гульшат Котенкова вместе с мужем и полугодовалой дочкой приехала на учебно-тренировочную базу «Алмаш» у поселка Красный Ключ. Женщина взяла в прокате лыжи и вышла на одну из небольших трасс, пролегавших через лес. Спустя несколько часов она не вернулась и перестала выходить на связь. Муж, отвозивший в этом время ребенка к бабушке, забил тревогу. В поисках участвовали волонтеры. Гульшат нашли поздней ночью возле одного из заброшенных зданий в стороне от лыжни с колотыми ранами в области головы и шеи.
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