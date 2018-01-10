В лесу под Нижнекамском зверски зарезали лыжницу

Сыщики расследуют жестокое убийство
28-летней женщины в лесу под Нижнекамском.
Всё произошло неподалеку от лыжной базы «Алмаш», куда женщина приехала отдыхать с мужем и ребенком. Около двух часов дня 9 января она ушла кататься на лыжах одна. Не дождавшись ее возвращения через три часа, муж забил тревогу и позвонил в полицию.
К поискам пропавшей подключились волонтеры. Несколько часов подряд они прочесывали лес и около двух часов ночи нашли тело женщины в лесу. На теле лыжницы полицейские насчитали 11 ножевых ранений в области головы и шеи, сообщили в СУ СКР по региону.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.
К поискам пропавшей подключились волонтеры. Несколько часов подряд они прочесывали лес и около двух часов ночи нашли тело женщины в лесу. На теле лыжницы полицейские насчитали 11 ножевых ранений в области головы и шеи, сообщили в СУ СКР по региону.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.
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