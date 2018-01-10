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    В лесу под Нижнекамском зверски зарезали лыжницу

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    • Фото: Наталья Романова / vk.com
    В лесу под Нижнекамском зверски зарезали лыжницу

    В лесу под Нижнекамском зверски зарезали лыжницу

    В лесу под Нижнекамском зверски зарезали лыжницу
  • Фото: Наталья Романова / vk.com

    • Сыщики расследуют жестокое убийство 28-летней женщины в лесу под Нижнекамском.

    Всё произошло неподалеку от лыжной базы «Алмаш», куда женщина приехала отдыхать с мужем и ребенком. Около двух часов дня 9 января она ушла кататься на лыжах одна. Не дождавшись ее возвращения через три часа, муж забил тревогу и позвонил в полицию.

    К поискам пропавшей подключились волонтеры. Несколько часов подряд они прочесывали лес и около двух часов ночи нашли тело женщины в лесу. На теле лыжницы полицейские насчитали 11 ножевых ранений в области головы и шеи, сообщили в СУ СКР по региону.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.



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