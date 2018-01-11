Задержан подозреваемый в убийстве лыжницы в Нижнекамске

Полицейские поймали предполагаемого убийцу, который жестоко расправился с
29-летней жительницей Нижнекамска Гульшат Котенковой на лыжной прогулке, сообщают местные СМИ.
Как сообщает издание «Татар-информ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, подозреваемый — 37-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Освободился он из мест лишения свободы летом прошлого года, последний срок отбывал за изнасилование.
Трагедия произошла вечером во вторник, 9 января. Гульшат Котенкова вместе с мужем и полугодовалой дочкой приехала на учебно-тренировочную базу «Алмаш» у поселка Красный Ключ. Женщина взяла в прокате лыжи и вышла на одну из небольших трасс, пролегавших через лес. Спустя несколько часов она не вернулась и перестала выходить на связь. Муж, отвозивший в этом время малыша к бабушке, забил тревогу. К поискам, помимо полиции, подключились волонтеры. Гульшат нашли поздней ночью возле одного из заброшенных зданий в стороне от лыжни с 11 колото-резанными ранениями в области головы и шеи.
Издание KazanFirst приводит подробности случившегося. По предварительным данным, преступник оглушил девушку и оттащил к заброшенной насосной станции. Здесь девушка очнулась и стала сопротивляться — об этом говорят следы борьбы на месте происшествия. В изначальной версии следственных органов сообщалось об 11 ударах ножом, но позже эксперты уточнили: удары преступник наносил так называемой «розочкой» — отколотым горлышком бутылки с острыми краями.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», но после заключения экспертов к обвинению может добавиться и изнасилование.
На похороны Гульшат Котенковой, которые состоялись в четверг утром, пришло около 50 жителей Нижнекамска — родственники, коллеги, друзья и просто неравнодушные горожане.
Трагедия произошла вечером во вторник, 9 января. Гульшат Котенкова вместе с мужем и полугодовалой дочкой приехала на учебно-тренировочную базу «Алмаш» у поселка Красный Ключ. Женщина взяла в прокате лыжи и вышла на одну из небольших трасс, пролегавших через лес. Спустя несколько часов она не вернулась и перестала выходить на связь. Муж, отвозивший в этом время малыша к бабушке, забил тревогу. К поискам, помимо полиции, подключились волонтеры. Гульшат нашли поздней ночью возле одного из заброшенных зданий в стороне от лыжни с 11 колото-резанными ранениями в области головы и шеи.
Издание KazanFirst приводит подробности случившегося. По предварительным данным, преступник оглушил девушку и оттащил к заброшенной насосной станции. Здесь девушка очнулась и стала сопротивляться — об этом говорят следы борьбы на месте происшествия. В изначальной версии следственных органов сообщалось об 11 ударах ножом, но позже эксперты уточнили: удары преступник наносил так называемой «розочкой» — отколотым горлышком бутылки с острыми краями.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», но после заключения экспертов к обвинению может добавиться и изнасилование.
На похороны Гульшат Котенковой, которые состоялись в четверг утром, пришло около 50 жителей Нижнекамска — родственники, коллеги, друзья и просто неравнодушные горожане.
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