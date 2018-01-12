Запрет называть учениц школы в Манчестере девочками озадачил британцев

Скандал в сфере образования разгорелся в Великобритании. Руководство одной из школ для девочек в Манчестере решило не акцентировать внимание на половой принадлежности учениц, и само слово «девочка» оказалось в школе под запретом: якобы такое обращение может оскорбить трансгендеров.
Школа «Алтринчем» в Манчестере входит в десятку лучших в стране. В ней учатся только девочки. Вернее, учились предыдущие 107 лет. С этого года из тысячи не осталось ни одной. Так школьное начальство перестраховалось после заявления бывшего министра психического здоровья Наташи Дэвон. Газеты почему-то называют Наташу русским словом «царь». Царь психического здоровья в королевстве.
Наташа Дэвон, бывший министр психического здоровья Великобритании: «Когда я захожу в школу, я не говорю „мальчики“ или „девочки“. Я не хочу делать какие-то догадки о поле детей. Я считаю, нужно всех называть студентами, потому что все мы просто люди и все вместе учимся».
В «Алтринчем» принимают только девочек до 18 лет. Сделать себе операцию по смене пола до совершеннолетия невозможно. Так что если в школе и есть мальчики, то выглядят они как девочки. Их, очевидно, меньшинство. Однако школа уважает их позицию в ущерб остальным детям.
В английских школах и детских садах к учителям по-прежнему обращаются словами «мисс», «миссис» или «мистер». Очевидно, следующий шаг — запретить эту приставку к имени, которой лет столько же, сколько английскому языку.
Возможно, школа в Манчестере просто защищает своих учителей от маленьких ябед. Преподаватель математики Джошуа Сатклифф из другой школы, в Оксфордшире, был отстранен от работы за то, что похвалил двух усердных тинейджеров: «молодцы, девочки». Одна из них, вернее, одно из них, оказалось вредным существом и нажаловалось на учителя родителям, те — директору. Оскорбление трансгендерной личности.
В другой истории школьник решил, что он школьница, и ему в угоду изменили дресс-код: разрешили всем мальчикам носить юбки и красить ногти. Девочкам красить ногти нельзя, а мальчикам в юбке — хоть в фиолетовый.
Как в сказке «Новое платье короля», родители понимают, что ситуация абсурдна, но молчат. И только в Интернете оставляют анонимные ядовитые комментарии: «Это гибель европейской цивилизации», «Неужели наши деды сражались вот за такую страну?». Возможно, скоро врачам в роддоме тоже запретят говорить родителям, девочка у них родилась или мальчик. Вдруг ребенок вырастет и подаст на них в суд?
Наташа Дэвон, бывший министр психического здоровья Великобритании: «Когда я захожу в школу, я не говорю „мальчики“ или „девочки“. Я не хочу делать какие-то догадки о поле детей. Я считаю, нужно всех называть студентами, потому что все мы просто люди и все вместе учимся».
В «Алтринчем» принимают только девочек до 18 лет. Сделать себе операцию по смене пола до совершеннолетия невозможно. Так что если в школе и есть мальчики, то выглядят они как девочки. Их, очевидно, меньшинство. Однако школа уважает их позицию в ущерб остальным детям.
В английских школах и детских садах к учителям по-прежнему обращаются словами «мисс», «миссис» или «мистер». Очевидно, следующий шаг — запретить эту приставку к имени, которой лет столько же, сколько английскому языку.
Возможно, школа в Манчестере просто защищает своих учителей от маленьких ябед. Преподаватель математики Джошуа Сатклифф из другой школы, в Оксфордшире, был отстранен от работы за то, что похвалил двух усердных тинейджеров: «молодцы, девочки». Одна из них, вернее, одно из них, оказалось вредным существом и нажаловалось на учителя родителям, те — директору. Оскорбление трансгендерной личности.
В другой истории школьник решил, что он школьница, и ему в угоду изменили дресс-код: разрешили всем мальчикам носить юбки и красить ногти. Девочкам красить ногти нельзя, а мальчикам в юбке — хоть в фиолетовый.
Как в сказке «Новое платье короля», родители понимают, что ситуация абсурдна, но молчат. И только в Интернете оставляют анонимные ядовитые комментарии: «Это гибель европейской цивилизации», «Неужели наши деды сражались вот за такую страну?». Возможно, скоро врачам в роддоме тоже запретят говорить родителям, девочка у них родилась или мальчик. Вдруг ребенок вырастет и подаст на них в суд?
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