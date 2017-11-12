Британский учитель может быть уволен за обращение «девочка» к ребенку-трансгендеру

Преподаватель математики из средней школы британского графства Оксфордшир поплатился за то, что назвал девочкой
ученика-трансгендера.
Как передает Газета.Ru, 27-летний Джошуа Сатклиф на уроке решил проверить работы школьников, а затем похвалил их, сказав: хорошо выполнено, девочки. После этих слов одна девочка поправила наставника, отметив, что в классе есть ребенок, идентифицирующий себя как мальчика. Учитель смутился и извинился за досадную ошибку, а через полгода с удивлением узнал, что отстранен от работы.
Выяснилось, что после той истории с оговоркой мать ребенка-трансгендера подала официальную жалобу. Сообщается, что учитель якобы нарушил политику равенства, допустив ошибку с полом ребенка. Преподавателя обвинили в том, что он позволял себе такое неоднократно, а также на своих уроках вел разговоры на религиозные темы. Таки поворотом дел Джошуа Сатклиф был шокирован и сравнил происходящее с произведениями Франца Кафки. Для учителя эта история может закончиться увольнением.
Выяснилось, что после той истории с оговоркой мать ребенка-трансгендера подала официальную жалобу. Сообщается, что учитель якобы нарушил политику равенства, допустив ошибку с полом ребенка. Преподавателя обвинили в том, что он позволял себе такое неоднократно, а также на своих уроках вел разговоры на религиозные темы. Таки поворотом дел Джошуа Сатклиф был шокирован и сравнил происходящее с произведениями Франца Кафки. Для учителя эта история может закончиться увольнением.
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