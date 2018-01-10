В элитной британской школе учениц запретили называть девочками

В британской школе для девочек сочли слово «девочка» оскорбляющим трансгендеров.
Учителям элитной школы для девочек в британском городе Олтрингеме запретили называть своих учениц девочками. Как сообщает Daily Mail, руководство школы объяснило такое решение заботой о чувствах тех учениц, которые считают себя мальчиками или еще не определились со своим гендером. Детей рекомендуется называть «студентами».
Из названия школы слово «девочки» убирать не планируется. Школа существует под своим названием около ста лет.
Сообщается, что руководство школы обратилось к родителям своих учениц с письмом, в котором объяснило нововведение. Родители приняли это решение неоднозначно. Одни сочли решение правильным, но многие другие назвали его абсурдом и заявили, что разнообразия полов в школе для девочек не может быть по определению.
Из названия школы слово «девочки» убирать не планируется. Школа существует под своим названием около ста лет.
Сообщается, что руководство школы обратилось к родителям своих учениц с письмом, в котором объяснило нововведение. Родители приняли это решение неоднозначно. Одни сочли решение правильным, но многие другие назвали его абсурдом и заявили, что разнообразия полов в школе для девочек не может быть по определению.
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