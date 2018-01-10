«Супер, просто класс»: Путина впечатлила продукция Тверского вагоностроительного завода

Президент Владимир Путин провел сегодня встречу с работниками Тверского вагоностроительного завода. Еще будучи премьером, Путин фактически спас завод от банкротства, а сегодня его продукция произвела на главу государства сильное впечатление.
Визит на Тверской вагоностроительный завод — первая рабочая поездка Владимира Путина в новом году. Предприятие, на котором трудятся около 7 тысяч человек, стало примером эффективного ведения бизнеса. Как заметил президент, завод успешно преодолел два кризиса.
Владимир Путин, президент РФ: «Посмотрел вашу новую продукцию — супер, просто класс! Это мировой уровень, безусловно. И лучше даже, чем мировые образцы. Это и вас должно радовать, и пассажиров будет радовать».
Сейчас в Твери выпускают больше 50 модификаций вагонов, хотя еще несколько лет назад моделей было в пять раз меньше. В 2009 году завод и вовсе перешел на неполную рабочую неделю, столкнувшись с двукратным снижением заказов. Чтобы такая ситуация никогда не повторилась, постепенно здесь наладили производство электропоездов, стали делать кузова трамваев и вагонов метро, а теперь предприятие столкнулось с кадровым голодом, и чтобы его утолить, надо найти еще тысячу человек.
Сейчас заводчане переживают не столько за себя, сколько за родной город. Тверь стоит в пробках и ждет второго моста через Волгу. Проектная документация, по словам Путина, будет готова в этом году. Потихоньку, как строили мосты в годы СССР — такая тактика России не подходит, сказал президент. Зарплата на вагоностроительном сегодня выше средних по области, но заводчане все равно спросили президента, когда можно будет наконец прожить на минимальные размеры оплаты труда. Путин сказал, что МРОТ приравняют к прожиточному минимуму уже 1 мая.
Не стоит волноваться работникам завода и за достойную смену. Тверь, правда, пока не участвует в программах подготовки кадров для рабочих специальностей, но среднее профессиональное образование, по словам Путина, вновь востребовано. Молодые специалисты побеждают на международных конкурсах — гарантия того, что качество продукции, в том числе и вагонов Тверского завода, будет оставаться высоким. А такие продукты, как, например, электропоезд «Иволга», уже сегодня нужно продавать за рубеж, уверен Путин. Первый заказ от Кубы на поставку российских вагонов уже есть.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.
Владимир Путин, президент РФ: «Посмотрел вашу новую продукцию — супер, просто класс! Это мировой уровень, безусловно. И лучше даже, чем мировые образцы. Это и вас должно радовать, и пассажиров будет радовать».
Сейчас в Твери выпускают больше 50 модификаций вагонов, хотя еще несколько лет назад моделей было в пять раз меньше. В 2009 году завод и вовсе перешел на неполную рабочую неделю, столкнувшись с двукратным снижением заказов. Чтобы такая ситуация никогда не повторилась, постепенно здесь наладили производство электропоездов, стали делать кузова трамваев и вагонов метро, а теперь предприятие столкнулось с кадровым голодом, и чтобы его утолить, надо найти еще тысячу человек.
Сейчас заводчане переживают не столько за себя, сколько за родной город. Тверь стоит в пробках и ждет второго моста через Волгу. Проектная документация, по словам Путина, будет готова в этом году. Потихоньку, как строили мосты в годы СССР — такая тактика России не подходит, сказал президент. Зарплата на вагоностроительном сегодня выше средних по области, но заводчане все равно спросили президента, когда можно будет наконец прожить на минимальные размеры оплаты труда. Путин сказал, что МРОТ приравняют к прожиточному минимуму уже 1 мая.
Не стоит волноваться работникам завода и за достойную смену. Тверь, правда, пока не участвует в программах подготовки кадров для рабочих специальностей, но среднее профессиональное образование, по словам Путина, вновь востребовано. Молодые специалисты побеждают на международных конкурсах — гарантия того, что качество продукции, в том числе и вагонов Тверского завода, будет оставаться высоким. А такие продукты, как, например, электропоезд «Иволга», уже сегодня нужно продавать за рубеж, уверен Путин. Первый заказ от Кубы на поставку российских вагонов уже есть.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.
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