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    Синоптики назвали 2017 год в Москве самым дождливым в истории наблюдений

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    • Фото: РИА Новости, Константин Чалабов
    Синоптики назвали 2017 год в Москве самым дождливым в истории наблюдений

    Синоптики назвали 2017 год в Москве самым дождливым в истории наблюдений

    Синоптики назвали 2017 год в Москве самым дождливым в истории наблюдений
  • Фото: РИА Новости, Константин Чалабов

    • Синоптики сообщили о рекордном количестве осадков, выпавшем в Москве в прошедшем году.

    2017 год оказался рекордным по количеству осадков в Москве. За год в Москве выпало 901,6 мм осадков, и это самый большой показатель за все 140 лет метеонаблюдений в столице, передает портал «Метеоновости».

    Синоптики уточнили, что предыдущий рекорд был установлен в 2013 году: тогда на Москву выпало 889,9 мм осадков. В среднем же в год в Москве выпадает 691 мм осадков.

    2017 год был щедр на погодные аномалии и рекорды. Так, июнь в Москве стал самым холодным за последние 14 лет. Кроме того, летом на Москву обрушились ураганы, которые привели к нескольким жертвам.

    смотретьВ Москве установлен абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений
    В Москве установлен абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений
    Ливни продолжались в Москве и осенью. Декабрь же, напротив, стал самым теплым и бесснежным за всю историю метеонаблюдений. А в последние дни 2017 года были зафиксированы несколько температурных рекордов.

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