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    Самая теплая ночь: в Москве зафиксирован новый температурный рекорд

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    • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
    Самая теплая ночь: в Москве зафиксирован новый температурный рекорд

    Самая теплая ночь: в Москве зафиксирован новый температурный рекорд

    Самая теплая ночь: в Москве зафиксирован новый температурный рекорд
  • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

    • Минувшей ночью в Москве зафиксирована самая высокая температура для 30 декабря за всю историю метеонаблюдений.

    По данным Гидрометцентра, в 03:00 столичная метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру воздуха 3,9 градуса тепла. Это абсолютный максимум за всю историю метеонаблюдений в столице.

    Прежний рекорд для 30 декабря был установлен в 1994 году, когда в столице потеплело до 3,7 градусов выше нуля. Еще один абсолютный температурный рекорд был установлен накануне.

    В Росгидромете сообщили, что сегодня днем температура воздуха в Москве будет от нуля до 2 градусов тепла, пройдут небольшие осадки. В воскресенье 1–3 градуса тепла, а в новогоднюю ночь температура будет около нуля, но все же может похолодать и до минус 2 градусов.

    До этого синоптики обещали, что жителей столичного региона ждет самый бесснежный за 68 лет Новый год, поскольку температура воздуха будет держаться выше нулевой отметки.

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