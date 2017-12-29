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    В Москве зафиксирован абсолютный температурный рекорд

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    • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
    В Москве зафиксирован абсолютный температурный рекорд

    В Москве зафиксирован абсолютный температурный рекорд

    В Москве зафиксирован абсолютный температурный рекорд
  • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

    • Температура воздуха в Москве в пятницу обновила абсолютный максимум для конца декабря.

    Температура воздуха в столице в пятницу поднялась до 3,7 градуса тепла и установила новый рекорд: более теплого 29 декабря не было за всю историю метеонаблюдений в городе, передает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр.

    Предыдущие рекорды тепла были зафиксированы в 1975 и 1998 годах и составили 3,6 градуса тепла. Ранее сегодня эти рекорды повторились.

    Напомним, синоптики уже признали 2017 год рекордно теплым. Выше нормы держалась температура и в декабре. Так, 17 декабря был установлен абсолютный температурный рекорд дня — воздух прогрелся до 8,2 градусов.

    Синоптики также сообщили, что жителей столицы ждет самый бесснежный за 68 лет Новый год. Температура 31 декабря будет держаться выше нуля.

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