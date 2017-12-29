В Москве зафиксирован абсолютный температурный рекорд

Температура воздуха в Москве в пятницу обновила абсолютный максимум для конца декабря.
Температура воздуха в столице в пятницу поднялась до 3,7 градуса тепла и установила новый рекорд: более теплого 29 декабря не было за всю историю метеонаблюдений в городе, передает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр.
Предыдущие рекорды тепла были зафиксированы в 1975 и 1998 годах и составили 3,6 градуса тепла. Ранее сегодня эти рекорды повторились.
Напомним, синоптики уже признали 2017 год рекордно теплым. Выше нормы держалась температура и в декабре. Так, 17 декабря был установлен абсолютный температурный рекорд дня — воздух прогрелся до 8,2 градусов.
Синоптики также сообщили, что жителей столицы ждет самый бесснежный за 68 лет Новый год. Температура 31 декабря будет держаться выше нуля.
Предыдущие рекорды тепла были зафиксированы в 1975 и 1998 годах и составили 3,6 градуса тепла. Ранее сегодня эти рекорды повторились.
Напомним, синоптики уже признали 2017 год рекордно теплым. Выше нормы держалась температура и в декабре. Так, 17 декабря был установлен абсолютный температурный рекорд дня — воздух прогрелся до 8,2 градусов.
Синоптики также сообщили, что жителей столицы ждет самый бесснежный за 68 лет Новый год. Температура 31 декабря будет держаться выше нуля.
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