Москвичей ждет самый бесснежный за 68 лет Новый год

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» сообщил, что москвичам не стоит ждать сугробов и метелей в новогоднюю ночь.
По словам Евгения Тишковца, холодный атмосферный фронт утром 31 декабря принесет в столицу небольшой снег, примерно 3–5 мм. При этом температура будет держаться на уровне 0 — плюс 2 градуса, а к вечеру может потеплеть до плюс 3.
В новогоднюю ночь, рассказал специалист, будет облачно, без существенных осадков. Таким образом, заявил Тишковец, предстоящий Новый год в Москве будет самым бесснежным за последние 68 лет.
С таким прогнозом согласна и специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что понижение температуры произойдет в последние часы уходящего года. При этом синоптик не исключила, что в Москве все же пойдет «слабый снежок», передает РИА Новости.
В новогоднюю ночь, рассказал специалист, будет облачно, без существенных осадков. Таким образом, заявил Тишковец, предстоящий Новый год в Москве будет самым бесснежным за последние 68 лет.
С таким прогнозом согласна и специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что понижение температуры произойдет в последние часы уходящего года. При этом синоптик не исключила, что в Москве все же пойдет «слабый снежок», передает РИА Новости.
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