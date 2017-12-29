Температура в Москве поднялась до рекордной отметки

В Москве повторен абсолютный температурный рекорд дня.
Сегодня воздух в столице прогрелся до 3,6 градусов. Таким образом, был повторен температурный максимум для 29 декабря, установленный в 1975 и 1998 годах, передает «Интерфакс».
Надо сказать, что синоптики уже признали 2017 год рекордно теплым. Выше нормы держалась температура и в декабре. Так, 17 декабря был установлен абсолютный температурный рекорд дня — воздух прогрелся до 8,2 градусов.
Ранее сегодня синоптики сообщили, что жителей столицы ждет самый бесснежный за 68 лет Новый год. Температура 31 декабря будет держаться выше нуля.
Надо сказать, что синоптики уже признали 2017 год рекордно теплым. Выше нормы держалась температура и в декабре. Так, 17 декабря был установлен абсолютный температурный рекорд дня — воздух прогрелся до 8,2 градусов.
Ранее сегодня синоптики сообщили, что жителей столицы ждет самый бесснежный за 68 лет Новый год. Температура 31 декабря будет держаться выше нуля.
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