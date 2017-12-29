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    Температура в Москве поднялась до рекордной отметки

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Филиппов
    Температура в Москве поднялась до рекордной отметки

    Температура в Москве поднялась до рекордной отметки

    Температура в Москве поднялась до рекордной отметки
  • Фото: РИА Новости, Алексей Филиппов

    • В Москве повторен абсолютный температурный рекорд дня.

    Сегодня воздух в столице прогрелся до 3,6 градусов. Таким образом, был повторен температурный максимум для 29 декабря, установленный в 1975 и 1998 годах, передает «Интерфакс».

    Надо сказать, что синоптики уже признали 2017 год рекордно теплым. Выше нормы держалась температура и в декабре. Так, 17 декабря был установлен абсолютный температурный рекорд дня — воздух прогрелся до 8,2 градусов.

    Ранее сегодня синоптики сообщили, что жителей столицы ждет самый бесснежный за 68 лет Новый год. Температура 31 декабря будет держаться выше нуля.

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