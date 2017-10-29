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    Жителей Москвы предупредили о трехдневном ливне

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    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    Жителей Москвы предупредили о трехдневном ливне

    Жителей Москвы предупредили о трехдневном ливне

    Жителей Москвы предупредили о трехдневном ливне
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • МЧС РФ сообщило об ухудшении погоды в столичном регионе: москвичей ожидают ливни, грозы, гололед, туман и сильный ветер.

    Москву ждут три дня ливней. Как сообщается на сайте МЧС по Москве, с 29 по 31 октября в столице ожидается дождь с порывами ветра до 12–17 метров в секунду, может выпасть более половины месячной нормы осадков — до 30 миллиметров.

    Кроме осадков в регионе могут пройти грозы, наблюдаться туман и гололедица. Спасатели призывают водителей соблюдать осторожность на дорогах, а пешеходов в период непогоды — держаться подальше от деревьев и рекламных конструкций.

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