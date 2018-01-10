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    Карякин сломал руку на пятом этапе «Дакара»

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    • Фото: motogonki.ru
    Карякин сломал руку на пятом этапе «Дакара»

    Карякин сломал руку на пятом этапе «Дакара»

    Карякин сломал руку на пятом этапе «Дакара»
  • Фото: motogonki.ru

    • Российский гонщик Сергей Карякин, выступающий в зачете квадроциклов, попал в аварию на пятом этапе ралли-марафона «Дакар-2018».

    Действующий победитель «Дакара» упал с квадроцикла на 44-м километре пятого этапа гонки. В результате выступающий на «Ямахе» россиянин сломал руку. Продолжить гонку он не смог.

    Отметим, что до пятого этапа Карякин занимал в общем зачете второе место. Опережал россиянина лишь чилиец Игнасио Касале.

    Напомним, юбилейный ралли-марафон «Дакар» стартовал в Перу 6 января. Завершится самое престижное на планете ралли 20 января в аргентинской Кордове.

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