Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  

    Карякин победил в зачете квадроциклов на четвертом этапе ралли «Дакар»

    комментировать
    • Фото: Сергей Карякин / vk.com
    Карякин победил в зачете квадроциклов на четвертом этапе ралли «Дакар»

    Карякин победил в зачете квадроциклов на четвертом этапе ралли «Дакар»

    Карякин победил в зачете квадроциклов на четвертом этапе ралли «Дакар»
  • Фото: Сергей Карякин / vk.com

    • Российский гонщик Сергей Карякин занял первое место на четвертом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете квадроциклов.

    Выступающий на «Ямахе» Сергей Карякин преодолел спецучасток длиной 330 км за 4 часа 56 минут 34 секунды. Вторым финишировал чилийский гонщик Игнасио Касале на «Ямахе» (+0.43). Третье место у перуанского гонщика Алексиса Эрнандеса, также на «Ямахе» (+5.31).

    По итогам 4-го этапа Игнасио Касале сохраняет лидерство в общем зачете ралли-марафона. Карякин занимает второе место, отставая от чилийского гонщика на 25 минут 30 секунд.

    смотретьВ Перу стартует юбилейный ралли-марафон «Дакар»
    В Перу стартует юбилейный ралли-марафон «Дакар»
    Карякин является действующим победителем «Дакара» в зачете квадроциклов, напоминает ТАСС. Юбилейный ралли-марафон «Дакар» стартовал в Перу. Финиш «Дакара» запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.

    Новости по теме

    Ралли «Дакар»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru