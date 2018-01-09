Карякин победил в зачете квадроциклов на четвертом этапе ралли «Дакар»

Российский гонщик Сергей Карякин занял первое место на четвертом этапе
ралли-марафона «Дакар» в зачете квадроциклов.
Выступающий на «Ямахе» Сергей Карякин преодолел спецучасток длиной 330 км за 4 часа 56 минут 34 секунды. Вторым финишировал чилийский гонщик Игнасио Касале на «Ямахе» (+0.43). Третье место у перуанского гонщика Алексиса Эрнандеса, также на «Ямахе» (+5.31).
По итогам 4-го этапа Игнасио Касале сохраняет лидерство в общем зачете ралли-марафона. Карякин занимает второе место, отставая от чилийского гонщика на 25 минут 30 секунд.
Карякин является действующим победителем «Дакара» в зачете квадроциклов, напоминает ТАСС. Юбилейный ралли-марафон «Дакар» стартовал в Перу. Финиш «Дакара» запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.
По итогам 4-го этапа Игнасио Касале сохраняет лидерство в общем зачете ралли-марафона. Карякин занимает второе место, отставая от чилийского гонщика на 25 минут 30 секунд.
Карякин является действующим победителем «Дакара» в зачете квадроциклов, напоминает ТАСС. Юбилейный ралли-марафон «Дакар» стартовал в Перу. Финиш «Дакара» запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.
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