Соседи <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Соседи 16+
    •  
    В Перу стартует юбилейный ралли-марафон «Дакар». Дакар, КамАЗ, КамАЗ-мастер, автомотоспорт, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Перу стартует юбилейный ралли-марафон «Дакар»

    В Перу стартует юбилейный ралли-марафон «Дакар»

    1 комментарий
    В Перу стартует юбилейный <nobr>ралли-марафон</nobr> «Дакар»

    В Перу стартует юбилейный ралли-марафон «Дакар»

    В Перу стартует юбилейный <nobr>ралли-марафон</nobr> «Дакар»

      В столице Перу стартует сороковой ралли-марафон «Дакар» — самый престижный на планете. Участникам гонки предстоит преодолеть 9 тысяч километров бездорожья в пустынях, пампасах и на горных перевалах.

      Среди главных фаворитов — команда «КамАЗ-мастер». Перед началом ралли экипаж прошел усиленные тренировки. Здесь шутят — как будто космонавтов тренируют. Только вместо центрифуги и полетов в условиях невесомости, здесь тренировки проходят в специальных гипоксических масках. Физические нагрузки в условиях недостатка кислорода — необходимый на горных трассах навык.
      Кроме высокогорий Боливии, их ждут горы песка. Его на этом Дакаре будет особенно много. Песчаные вершины российские грузовики традиционно берут в лобовую. Ощущения тоже как у космонавтов.

      Айрат Мардеев, пилот команды «КамАЗ-мастер»: «Начинает тошнить, у космонавтов в центрифуге что-то похожее. Постоянно надо ловить горизонт влево-вправо».

      Но при этом главное не улететь, делятся секретами пилоты. Успеть сбросить скорость перед самой вершиной.

      Айрат Мардеев: «Наступает такой момент в дюнах, когда метра за 3–4 ты перестаешь видеть землю. И мы здесь смотрим не в лобовое, а в форточку».

      «Дакар» для Латинской Америки — как затянувшийся уикенд. Местные жители берут отпуск на все дни гонок, чтобы вживую увидеть самые мощные в мире моторы. Даже в пустыне зрители постоянно путаются под колесами.

      В этот раз посмотреть будет на что. Модернизированные грузовики Iveco, Tatra, Renault и МАН, дышащие друг другу в задние бамперы. Пилот Дмитрий Сотников на экстремальной трассе обкатает «КамАЗ» с новым 13-литровым двигателем. Машину сделали специально для «Дакара». И если техника здесь примерно на равных, то в мастерстве и выдержке придется посоревноваться.

      Экстремальные гонки пройдут по территории Перу, Боливии и Аргентины. Главный ралли-рейд планеты в этом году еще и юбилейный — сороковой. Десятки команд и сотни пилотов.

      Новости по теме

      Ралли «Дакар»

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru