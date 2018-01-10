Расстрелянная в центре Москвы девушка умерла в больнице

Сегодня стало известно о смерти девушки, которая 30 декабря в результате стрельбе в центре Москвы получила шесть ранений в голову.
Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 25-летняя пострадавшая в конфликте скончалась, 29-летний мужчина, который также получил ранение в той перестрелке, остается в больнице под наблюдением врачей.
В обстоятельствах трагедии, произошедшей вечером 30 декабря у бара на Никольской улице, разбираются правоохранители. Сообщалось, что один из нетрезвых посетителей заведения открыл по другим гостям огонь из травматического оружия. Ранения получили мужчина и девушка, их доставили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Сообщалось, что девшука получила шесть ранений в голову. По предварительным данным, причиной случившегося могла стать ревность.
В ночь на 31 декабря был задержан подозреваемый в совершении этого преступления. На 40-м километре Новорижского шоссе полицейские схватили 26-летнего мужчину. При встрече с людьми в форме он попытался застрелиться из травматического пистолета и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
В обстоятельствах трагедии, произошедшей вечером 30 декабря у бара на Никольской улице, разбираются правоохранители. Сообщалось, что один из нетрезвых посетителей заведения открыл по другим гостям огонь из травматического оружия. Ранения получили мужчина и девушка, их доставили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Сообщалось, что девшука получила шесть ранений в голову. По предварительным данным, причиной случившегося могла стать ревность.
В ночь на 31 декабря был задержан подозреваемый в совершении этого преступления. На 40-м километре Новорижского шоссе полицейские схватили 26-летнего мужчину. При встрече с людьми в форме он попытался застрелиться из травматического пистолета и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
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