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    СМИ: пьяный посетитель бара устроил стрельбу в центре Москвы

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    СМИ: пьяный посетитель бара устроил стрельбу в центре Москвы

    СМИ: пьяный посетитель бара устроил стрельбу в центре Москвы

    СМИ: пьяный посетитель бара устроил стрельбу в центре Москвы

    Неизвестный открыл стрельбу на Никольской улице в столице, два человека пострадали. По данным СМИ, стрельба произошла из-за конфликта пьяных посетителей бара.

    Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве, инцидент произошел на Никольской улице.

    Из сообщения ГУ МВД по Москве: «По предварительным данным между гражданами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный предположительно из неустановленного огнестрельного оружия причинил ранения двум гражданам, с места скрылся».

    Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, причиной стрельбы стал
    конфликт между нетрезвыми посетителями бара.

    Из сообщения источника: «Стрельба возле одного из баров на Никольской улице в Москве произошла в результате конфликта между посетителями в состоянии алкогольного опьянения».

    Подозреваемый скрылся с места происшествия.

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