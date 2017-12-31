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    Устроившего стрельбу в центре Москвы задержали на Новорижском шоссе

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    Устроившего стрельбу в центре Москвы задержали на Новорижском шоссе

    Устроившего стрельбу в центре Москвы задержали на Новорижском шоссе

    Устроившего стрельбу в центре Москвы задержали на Новорижском шоссе

    В МВД подтвердили факт задержания подозреваемого в стрельбе в центре Москвы, в результате которые тяжелые ранения получили два человека.

    В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что остановили легковой автомобиль под управлением 26-летнего подозреваемого на 40-м километре Новорижского шоссе.

    МВД: «В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи».

    Задержанный подозревается в том, что, находясь в нетрезвом состоянии, начал стрелять из травматического оружия по посетителям бара на Никольской улице. Тяжелые ранения получили 29-летний мужчина и 23-летняя девушка. Пострадавшие госпитализированы в НИИ им. Склифосовского, состояние женщины оценивается как крайне тяжелое, она получила шесть ранений в голову.

    По предварительным данным, причиной конфликта стала ревность.

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