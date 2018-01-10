Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной вышел из колонии

Сергей Семёнов, которого чуть больше года назад осудили за изнасилование Дианы Шурыгиной, досрочно вышел на свободу.
Утром 10 января семья забрала молодого человека из исправительной колонии №3 в Димитровграде, где Семёнов провел последний год, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Сестра Семёнова Екатерина подтвердила освобождение брата на своей странице в соцсети ВКонтакте. «Мы свободны, спасибо за все, Тольятти, встречай!» — написала девушка.
Накануне Екатерина сообщила о досрочном освобождении Сергея и поблагодарила всех, кто поддерживал ее семью и брата.
Сергей Семёнов оказался за решеткой после истории, случившейся 1 апреля 2016 года. В тот день молодой человек праздновал день рождения приятеля в компании друзей вместе с 16-летней Дианой Шурыгиной. На следующее утро девушка обвинила Семёнова в том, что он надругался над ней, воспользовавшись ее нетрезвым состоянием.
В декабре 2016 года Семёнова осудили на восемь лет за изнасилование, однако после обжалования приговора срок сократили до 3,5 лет. А сама Шурыгина в январе 2017 года попала на телевидение и приобрела скандальную известность на всю страну. После этого девушка переехала в Москву, а в ноябре вышла замуж за 29-летнего телеоператора Андрея Шлягина.
Сестра Семёнова Екатерина подтвердила освобождение брата на своей странице в соцсети ВКонтакте. «Мы свободны, спасибо за все, Тольятти, встречай!» — написала девушка.
Накануне Екатерина сообщила о досрочном освобождении Сергея и поблагодарила всех, кто поддерживал ее семью и брата.
Сергей Семёнов оказался за решеткой после истории, случившейся 1 апреля 2016 года. В тот день молодой человек праздновал день рождения приятеля в компании друзей вместе с 16-летней Дианой Шурыгиной. На следующее утро девушка обвинила Семёнова в том, что он надругался над ней, воспользовавшись ее нетрезвым состоянием.
В декабре 2016 года Семёнова осудили на восемь лет за изнасилование, однако после обжалования приговора срок сократили до 3,5 лет. А сама Шурыгина в январе 2017 года попала на телевидение и приобрела скандальную известность на всю страну. После этого девушка переехала в Москву, а в ноябре вышла замуж за 29-летнего телеоператора Андрея Шлягина.
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