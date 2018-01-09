Осужденный за изнасилование Шурыгиной выходит на свободу

Житель Ульяновска Сергей Семёнов, которого чуть больше года назад осудили за изнасилование скандально известной Дианы Шурыгиной, выходит на свободу.
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Об этом сообщила в соцсетях сестра Семенова Екатерина, поблагодарив всех, кто поддерживал ее семью и брата.
Екатерина Семенова: «Рады сообщить хорошую новость. Сергей Семёнов скоро окажется на свободе. Целый год мы боролись за судьбу Сергея вместе с вами, боролись и не сдавались. Каждый из вас не остался равнодушным, и вместе мы победили. Сложный год позади, но впереди не менее сложное время для Сергея. Надеемся, что и дальше вы будете с нами. Вместе мы сила, вместе мы победили!».
Сергей Семёнов оказался за решеткой после истории, случившейся 1 апреля 2016 года. В тот день Семёнов праздновал день рождения приятеля в компании друзей, среди которых оказалась и 16-летняя Диана Шурыгина. Вечеринка закончилась громким скандалом: Шурыгина обвинила Семёнова в том, что он надругался над ней, воспользовавшись ее нетрезвым состоянием.
В декабре 2016 года Семёнова осудили на восемь лет за изнасилование, однако после обжалования приговора срок сократили до 3,5 лет. А сама Шурыгина в январе 2017 года попала на телевидение и приобрела скандальную известность на всю страну. После этого девушка переехала из Ульяновска в Москву, а в ноябре вышла замуж за 29-летнего телеоператора Андрея Шлягина.
Екатерина Семенова: «Рады сообщить хорошую новость. Сергей Семёнов скоро окажется на свободе. Целый год мы боролись за судьбу Сергея вместе с вами, боролись и не сдавались. Каждый из вас не остался равнодушным, и вместе мы победили. Сложный год позади, но впереди не менее сложное время для Сергея. Надеемся, что и дальше вы будете с нами. Вместе мы сила, вместе мы победили!».
Сергей Семёнов оказался за решеткой после истории, случившейся 1 апреля 2016 года. В тот день Семёнов праздновал день рождения приятеля в компании друзей, среди которых оказалась и 16-летняя Диана Шурыгина. Вечеринка закончилась громким скандалом: Шурыгина обвинила Семёнова в том, что он надругался над ней, воспользовавшись ее нетрезвым состоянием.
В декабре 2016 года Семёнова осудили на восемь лет за изнасилование, однако после обжалования приговора срок сократили до 3,5 лет. А сама Шурыгина в январе 2017 года попала на телевидение и приобрела скандальную известность на всю страну. После этого девушка переехала из Ульяновска в Москву, а в ноябре вышла замуж за 29-летнего телеоператора Андрея Шлягина.
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