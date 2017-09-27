Возвращение на экраны: Диана Шурыгина расскажет НТВ о подготовке к свадьбе

Скандально известная Диана Шурыгина вновь возвращается на экраны. Теперь она готовится к свадьбе.
Ее откровений ждали и боялись многие. Девушка расскажет о своей жизни и о том, что ей приходится переживать из-за своей известности.
Диана Шурыгина: «Сидят девчонки — ни рожи, ни кожи. Сидят и обсуждают меня. Пишут мне, какая я тварь и мразь, что я замуж выхожу в 18 лет».
До Малахова ее жизнь была «на донышке». А после ей стало совсем горько. Теперь скандально известная Шурыгина готовится к свадьбе.
Смотрите сокрушительное возвращение Дианы на телевидение — в воскресенье, 1 октября, в 18:00 в программе «Новые русские сенсации» на НТВ и НТВ.Ru.
Диана Шурыгина: «Сидят девчонки — ни рожи, ни кожи. Сидят и обсуждают меня. Пишут мне, какая я тварь и мразь, что я замуж выхожу в 18 лет».
До Малахова ее жизнь была «на донышке». А после ей стало совсем горько. Теперь скандально известная Шурыгина готовится к свадьбе.
Смотрите сокрушительное возвращение Дианы на телевидение — в воскресенье, 1 октября, в 18:00 в программе «Новые русские сенсации» на НТВ и НТВ.Ru.
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