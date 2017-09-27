Улицы разбитых фонарей — 16
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей — 16
27 сентября, 18:00
Александр Колобок Орлов vs Роман Четин: взвешивание и пресс-конференция
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    Возвращение на экраны: Диана Шурыгина расскажет НТВ о подготовке к свадьбе. НТВ, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВозвращение на экраны: Диана Шурыгина расскажет НТВ о подготовке к свадьбе

    Возвращение на экраны: Диана Шурыгина расскажет НТВ о подготовке к свадьбе

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    Возвращение на экраны: Диана Шурыгина расскажет НТВ о подготовке к свадьбе

    Возвращение на экраны: Диана Шурыгина расскажет НТВ о подготовке к свадьбе

    Возвращение на экраны: Диана Шурыгина расскажет НТВ о подготовке к свадьбе

      Скандально известная Диана Шурыгина вновь возвращается на экраны. Теперь она готовится к свадьбе.

      Ее откровений ждали и боялись многие. Девушка расскажет о своей жизни и о том, что ей приходится переживать из-за своей известности.

      Диана Шурыгина: «Сидят девчонки — ни рожи, ни кожи. Сидят и обсуждают меня. Пишут мне, какая я тварь и мразь, что я замуж выхожу в 18 лет».

      До Малахова ее жизнь была «на донышке». А после ей стало совсем горько. Теперь скандально известная Шурыгина готовится к свадьбе.

      Смотрите сокрушительное возвращение Дианы на телевидение — в воскресенье, 1 октября, в 18:00 в программе «Новые русские сенсации» на НТВ и НТВ.Ru.

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