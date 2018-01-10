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    В Южно-Сахалинске из-за непогоды объявлен режим ЧС. Сахалин, зима, погода, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Южно-Сахалинске из-за непогоды объявлен режим ЧС

    В Южно-Сахалинске из-за непогоды объявлен режим ЧС

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    В <nobr>Южно-Сахалинске</nobr> <nobr>из-за</nobr> непогоды объявлен режим ЧС

    В Южно-Сахалинске из-за непогоды объявлен режим ЧС

    В <nobr>Южно-Сахалинске</nobr> <nobr>из-за</nobr> непогоды объявлен режим ЧС

      Режим чрезвычайной ситуации введен в Южно-Сахалинске из-за снежной бури. С островом приостановлено транспортное сообщение, отменены занятия во всех школах областного центра.

      Сейчас регион находится во власти мощного циклона, который принес осадки и сильный ветер, скорость которого достигала 20 метров в секунду. Накануне на одной из сахалинских трасс снегом замело около 50 автомобилей.

      Спасательная операция длилась всю ночь. Водители, которые вынуждены пережидать непогоду, размещены во временных пунктах обогрева и питания. Их сотрудники МЧС организовали в ближайших селах. Пока неизвестно, когда будет открыто движение, так как расчищенные дороги вновь заметает за считаные минуты. Закрытым остается и аэропорт Южно-Сахалинска, приостановлена паромная переправа. В ближайшие часы снежная буря накроет Курильские острова.

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