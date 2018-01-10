В Южно-Сахалинске из-за непогоды объявлен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в
Южно-Сахалинске из-за снежной бури. С островом приостановлено транспортное сообщение, отменены занятия во всех школах областного центра.
Сейчас регион находится во власти мощного циклона, который принес осадки и сильный ветер, скорость которого достигала 20 метров в секунду. Накануне на одной из сахалинских трасс снегом замело около 50 автомобилей.
Спасательная операция длилась всю ночь. Водители, которые вынуждены пережидать непогоду, размещены во временных пунктах обогрева и питания. Их сотрудники МЧС организовали в ближайших селах. Пока неизвестно, когда будет открыто движение, так как расчищенные дороги вновь заметает за считаные минуты. Закрытым остается и аэропорт Южно-Сахалинска, приостановлена паромная переправа. В ближайшие часы снежная буря накроет Курильские острова.
Спасательная операция длилась всю ночь. Водители, которые вынуждены пережидать непогоду, размещены во временных пунктах обогрева и питания. Их сотрудники МЧС организовали в ближайших селах. Пока неизвестно, когда будет открыто движение, так как расчищенные дороги вновь заметает за считаные минуты. Закрытым остается и аэропорт Южно-Сахалинска, приостановлена паромная переправа. В ближайшие часы снежная буря накроет Курильские острова.
Комментарии