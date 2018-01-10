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    Снежная буря оставила без света 4 тысячи жителей Сахалина. Сахалин, погода, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСнежная буря оставила без света 4 тысячи жителей Сахалина

    Снежная буря оставила без света 4 тысячи жителей Сахалина

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    Снежная буря оставила без света 4 тысячи жителей Сахалина

    Снежная буря оставила без света 4 тысячи жителей Сахалина

    Снежная буря оставила без света 4 тысячи жителей Сахалина

      На Сахалине ведутся работы по восстановлению энергоснабжения, нарушенного из-за метелей и шквалистого ветра.

      Сообщение пресс-службы Минэнерго РФ: «Из-за неблагоприятных погодных условий (метель, ветер с порывами до 25 метров в секунду) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях ПАО „Сахалинэнерго“. Без электроснабжения осталось около 4,3 тысячи человек в Южно-Сахалинске, в 5 населенных пунктах пригорода Южно-Сахалинска, Анивского и Холмского районов».

      Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы. В регионе продолжает бушевать метель, пишет «Интерфакс».

      Ранее днем спасатели извлекли из снежных заносов десятки автомобилей, застрявших на трассе под Южно-Сахалинском. В регионе действует экстренное предупреждение в связи с непогодой. Жителям рекомендуют не покидать населенные пункты. Ожидается, что в среду циклон сместится в сторону Курильских островов.

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