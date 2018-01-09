Под Южно-Сахалинском спасатели достали из сугробов 40 автомобилей

Несколько десятков автомобилей застряли в снегу на трассе недалеко от
Южно-Сахалинска. На остров вернулся мощный снежный циклон.
Спасатели достали из снежных заносов 40 автомобилей, которые застряли на трассе под Южно-Сахалинском. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном управлении МЧС.
Из сообщения ГУ МЧС по Сахалинской области: «Из снега извлечено 40 легковых автомашин. На данном участке для оказания адресной помощи водителям работает аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Сахалинской области».
В Долинском районе около 100 автомобилей до сих пор остаются в снежном плену. Спасатели ведут работы по расчистке заносов.
Спасатели предупреждают жителей Сахалинской области о возвращении на острова снежного циклона. В ночь на 10 января в регионе ожидаются метели, сильный ветер и гололедица. Жителям рекомендуют не уезжать из своих населенных пунктов без необходимости. Ожидается, что в среду циклон сместится в сторону Курильских островов.
Из сообщения ГУ МЧС по Сахалинской области: «Из снега извлечено 40 легковых автомашин. На данном участке для оказания адресной помощи водителям работает аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Сахалинской области».
В Долинском районе около 100 автомобилей до сих пор остаются в снежном плену. Спасатели ведут работы по расчистке заносов.
Спасатели предупреждают жителей Сахалинской области о возвращении на острова снежного циклона. В ночь на 10 января в регионе ожидаются метели, сильный ветер и гололедица. Жителям рекомендуют не уезжать из своих населенных пунктов без необходимости. Ожидается, что в среду циклон сместится в сторону Курильских островов.
Комментарии