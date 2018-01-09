Microsoft остановила обновление Windows, выводящее компьютеры из строя

Microsoft приостановила обновление безопасности в ОС Windows после того, как компьютеры с установленным обновлением перестали загружаться.
Корпорация Microsoft приостановила обновление операционной системы Windows, которое должно было закрыть недавно обнаруженные уязвимости в процессоре. Причиной такого решения стал конфликт обновления с антивирусами. Как сообщает издание The Verge, компьютеры на базе процессора AMD после установки обновлений просто переставали загружаться.
Для пострадавших пользователей на сайте корпорации уже опубликованы инструкции по восстановлению работоспособности компьютеров.
Напомним, ранее эксперты выявили в процессорах Intel, AMD и ARM уязвимости, которые фактически открывают злоумышленникам доступ к приложениям, работающим с общей памятью компьютера, и позволяют похитить конфиденциальные данные. Дефект затрагивает почти все процессоры Intel на базе Windows, Linux и MacOS, а также смартфоны и другие устройства. В компании Apple также признали наличие уязвимости и пообещали в ближайшее время выпустить обновления.
Для пострадавших пользователей на сайте корпорации уже опубликованы инструкции по восстановлению работоспособности компьютеров.
Напомним, ранее эксперты выявили в процессорах Intel, AMD и ARM уязвимости, которые фактически открывают злоумышленникам доступ к приложениям, работающим с общей памятью компьютера, и позволяют похитить конфиденциальные данные. Дефект затрагивает почти все процессоры Intel на базе Windows, Linux и MacOS, а также смартфоны и другие устройства. В компании Apple также признали наличие уязвимости и пообещали в ближайшее время выпустить обновления.
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