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    СМИ узнали о критической уязвимости в процессорах Intel

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    • Фото: Reuters © 2018, Kim Kyung Hoon
    СМИ узнали о критической уязвимости в процессорах Intel

    СМИ узнали о критической уязвимости в процессорах Intel

    СМИ узнали о критической уязвимости в процессорах Intel
  • Фото: Reuters © 2018, Kim Kyung Hoon

    • Эксперты нашли в процессорах Intel уязвимость, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к хранящимся на компьютерах конфиденциальным данным.

    Критический дефект затрагивает почти все процессоры Intel на базе Windows, Linux и macOS, а также смартфоны и другие устройства, отмечает издание The Register. При этом сообщается, что данная проблема есть и у процессоров AMD и ARM. Опасность грозит владельцам компьютеров, в которых используются процессоры, выпущенные с 1995 года по сегодняшний день.

    Из-за этой уязвимости злоумышленники могут получить доступ к приложениям, которые работают с общей памятью компьютера, и похитить пароли и другие конфиденциальные данные.

    Исправить недочет могут только разработчики операционных систем. Однако экстренное обновление версии ОС может снизить производительность устройств.

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