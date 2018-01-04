СМИ узнали о критической уязвимости в процессорах Intel

Эксперты нашли в процессорах Intel уязвимость, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к хранящимся на компьютерах конфиденциальным данным.
Критический дефект затрагивает почти все процессоры Intel на базе Windows, Linux и macOS, а также смартфоны и другие устройства, отмечает издание The Register. При этом сообщается, что данная проблема есть и у процессоров AMD и ARM. Опасность грозит владельцам компьютеров, в которых используются процессоры, выпущенные с 1995 года по сегодняшний день.
Из-за этой уязвимости злоумышленники могут получить доступ к приложениям, которые работают с общей памятью компьютера, и похитить пароли и другие конфиденциальные данные.
Исправить недочет могут только разработчики операционных систем. Однако экстренное обновление версии ОС может снизить производительность устройств.
Из-за этой уязвимости злоумышленники могут получить доступ к приложениям, которые работают с общей памятью компьютера, и похитить пароли и другие конфиденциальные данные.
Исправить недочет могут только разработчики операционных систем. Однако экстренное обновление версии ОС может снизить производительность устройств.
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