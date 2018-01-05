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    Apple признала наличие уязвимости во всех своих устройствах

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    • Фото: Reuters © 2018, Benoit Tessier
    Apple признала наличие уязвимости во всех своих устройствах

    Apple признала наличие уязвимости во всех своих устройствах

    Apple признала наличие уязвимости во всех своих устройствах
  • Фото: Reuters © 2018, Benoit Tessier

    • Apple предупредила пользователей своих устройств о двух уязвимостях в защите операционных систем.

    Корпорация Apple предупредила пользователей своих компьютеров и мобильных устройств о двух уязвимостях в системах. Как сообщается в заявлении Apple, под угрозой оказались практически все устройства с операционными системами Mac и iOS.

    Из заявления Apple: «Специалисты по безопасности обнаружили две уязвимости, известные под названиями Meltdown („растворение“) и Spectre („призрак“). Уязвимости найдены практически во всех устройствах и операционных системах производства Apple. Все устройства с Mac и iOS под угрозой, однако пока нет информации ни об одном случае проблем у клиентов».

    Сообщается, что уязвимостями могут воспользоваться приложения, зараженные вирусами, поэтому компания рекомендует пользователям скачивать программы только из проверенных источников.

    Meltdown позволяет зараженным приложениям получить доступ ко всей памяти компьютера, включая память ядра. С помощью Spectre злоумышленники могут получить доступ к данным всех программ, установленных на устройствах.

    В компании заверили, что продолжают исследования, и обещают устранить угрозы в ближайших обновлениях операционных систем.

    Отметим, что ранее эксперты выявили в процессорах Intel, AMD и ARM дефект, который позволяет злоумышленникам получить доступ к приложениям, работающим с общей памятью компьютера, и похитить пароли и другие конфиденциальные данные. Дефект затрагивает почти все процессоры Intel на базе Windows, Linux и macOS, а также смартфоны и другие устройства.

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