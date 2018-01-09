Месть или обида: почему кубанский атаман убил посетителей кафе

Стали известны обстоятельства стрельбы в ресторане станицы Ладожской, где вооруженные гости в новогоднюю ночь убили троих человек. Конфликт произошел между представителями цыганской диаспоры и казачьим атаманом. Последний открыл огонь по оппонентам и в полиции заявил, что якобы мстил за дочь, которая подверглась насилию.
Финал громкого во всех смыслах конфликта между казаками и посетителями ночного заведения. Действие происходит в станице Ладожской. Повздоривший на танцполе атаман Ситавичус с хутора Александровский и его кум Алексей Миронов решили вернуться, чтобы отомстить обидчикам. В маске с автоматом, как считают правоохранители, был именно атаман. Сначала он выстрелил в Артёма Мирзояна, затем открыл огонь по Роману Сиракосяну, после чего отправился на поиски следующей цели. Одним из очевидцев расправы стал Виктор Другов. Это он стоял у бара в момент нападения, а после пытался оказать раненому первую помощь.
Виктор Другов, друг погибшего Артёма Мирзояна: «Я боковым зрением увидел, что в люди масках. Ну, думаю, Новый год, прикалываются. Они заходят, сразу раздается выстрел. Я наклоняюсь и убегаю, поворачиваюсь — Артём лежит. Я возвращаюсь к нему. Я возле него до последнего сидел. Они выходили и на меня наставляли дуло. Не знаю, почему они меня в меня не выстрелили».
Такой драматичной развязке предшествовала довольно неоднозначная история конфликта. Ситавичус и Миронов рассказали на допросе, что таким образом якобы решили отомстить за дочь атамана, которая подверглась насилию. Затем показания изменили и уверяли, что вступились за возлюбленную друга. Но ни одна из этих версий пока не подтвердилась.
Как выяснил корреспондент Антон Талпа, друзья атамана настаивают на том, что Ситавичус защищал честь женщины, но имя той, чье достоинство было унижено, не называют.
Алексей Гайворонский, друг Александра Ситавичуса: «Версия о том, что изнасиловали дочь атамана, была со слов жителей. Мы понимаем, что атаман взял оружие не потому, что он нажрался и побежал стрелять. Чтобы это произошло, должно произойти что-то невероятное».
В распоряжении правоохранителей есть и другие записи камер наблюдения. Судя по кадрам, это был конфликт на бытовой почве. На видео, как считают следователи, именно Ситавичус сначала пристает с назойливыми расспросами к завсегдатаем кафе, провоцируя драку, затем, пустившись в пляс, толкает одного из посетителей. В итоге Ситавичус получил отпор. Не помог атаману и его друг. Оба покинули кафе, бросив на прощанье «до скорой встречи!» Родственники одного из убитых, Николая Панченко, уверены, что Ситавичус совершил на преступление из-за обиды.
Теперь же правоохранителям предстоит выяснять все подробности этой истории. Вопросов достаточно: откуда у атамана оружие и патроны, зачем Ситавичусу вообще обвинять в изнасиловании убитых? Неужели эта такая линия защиты? Доводы атамана родственники Артёма Мирзояна, например, считают безосновательными.
Сильва Мирзоян, мать Артема Мирзояна: «Почему убивать и грязью еще обливать моего ребенка. Почему? Я потеряла сына, так его еще и грязью обливают. Я это вообще не понимаю! У нас никогда не было конфликтов абсолютно ни с кем! Мы все дружные тут были!»
Сейчас Александр Ситавичус и Алексей Миронов находятся под арестом. Им предъявлены обвинения в убийстве, следователи проводят необходимые экспертизы. На время в станице Ладожской даже пришлось обеспечивать дополнительные меры безопасности. Стражи порядка опасались массовых волнений.
Виктор Другов, друг погибшего Артёма Мирзояна: «Я боковым зрением увидел, что в люди масках. Ну, думаю, Новый год, прикалываются. Они заходят, сразу раздается выстрел. Я наклоняюсь и убегаю, поворачиваюсь — Артём лежит. Я возвращаюсь к нему. Я возле него до последнего сидел. Они выходили и на меня наставляли дуло. Не знаю, почему они меня в меня не выстрелили».
Такой драматичной развязке предшествовала довольно неоднозначная история конфликта. Ситавичус и Миронов рассказали на допросе, что таким образом якобы решили отомстить за дочь атамана, которая подверглась насилию. Затем показания изменили и уверяли, что вступились за возлюбленную друга. Но ни одна из этих версий пока не подтвердилась.
Как выяснил корреспондент Антон Талпа, друзья атамана настаивают на том, что Ситавичус защищал честь женщины, но имя той, чье достоинство было унижено, не называют.
Алексей Гайворонский, друг Александра Ситавичуса: «Версия о том, что изнасиловали дочь атамана, была со слов жителей. Мы понимаем, что атаман взял оружие не потому, что он нажрался и побежал стрелять. Чтобы это произошло, должно произойти что-то невероятное».
В распоряжении правоохранителей есть и другие записи камер наблюдения. Судя по кадрам, это был конфликт на бытовой почве. На видео, как считают следователи, именно Ситавичус сначала пристает с назойливыми расспросами к завсегдатаем кафе, провоцируя драку, затем, пустившись в пляс, толкает одного из посетителей. В итоге Ситавичус получил отпор. Не помог атаману и его друг. Оба покинули кафе, бросив на прощанье «до скорой встречи!» Родственники одного из убитых, Николая Панченко, уверены, что Ситавичус совершил на преступление из-за обиды.
Теперь же правоохранителям предстоит выяснять все подробности этой истории. Вопросов достаточно: откуда у атамана оружие и патроны, зачем Ситавичусу вообще обвинять в изнасиловании убитых? Неужели эта такая линия защиты? Доводы атамана родственники Артёма Мирзояна, например, считают безосновательными.
Сильва Мирзоян, мать Артема Мирзояна: «Почему убивать и грязью еще обливать моего ребенка. Почему? Я потеряла сына, так его еще и грязью обливают. Я это вообще не понимаю! У нас никогда не было конфликтов абсолютно ни с кем! Мы все дружные тут были!»
Сейчас Александр Ситавичус и Алексей Миронов находятся под арестом. Им предъявлены обвинения в убийстве, следователи проводят необходимые экспертизы. На время в станице Ладожской даже пришлось обеспечивать дополнительные меры безопасности. Стражи порядка опасались массовых волнений.
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