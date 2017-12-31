Трое жителей Краснодарского края стали жертвами стрельбы в кафе

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Усть-Лабинском районе Краснодарского края минувшей ночью в кафе произошла перестрелка. В результате стрельбы погибли три человека.
Сообщение о перестрелке поступило в дежурную часть полиции по Усть-Лобинскому району около 02:00 (по Москве). Конфликт со стрельбой произошел в одном из кафе станицы Ладожской.
На вызов отправились наряды полиции, которые находились ближе всего к месту происшествия, а также следственно-оперативная группа. В кафе правоохранители обнаружили тела троих мужчин с огнестрельными ранениями.
В полиции сообщили, что стражи порядка задержали подозреваемых, передает ТАСС. В Следственном комитете уточнили, что задержанные — 32-летний и 34-летний мужчины.
По данным следствия, перестрелка произошла из-за бытового конфликта. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».
На вызов отправились наряды полиции, которые находились ближе всего к месту происшествия, а также следственно-оперативная группа. В кафе правоохранители обнаружили тела троих мужчин с огнестрельными ранениями.
В полиции сообщили, что стражи порядка задержали подозреваемых, передает ТАСС. В Следственном комитете уточнили, что задержанные — 32-летний и 34-летний мужчины.
По данным следствия, перестрелка произошла из-за бытового конфликта. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».
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