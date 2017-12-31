Стрельбу в кафе на Кубани сняли камеры наблюдения: видео

В Интернете появилась видеозапись с камер наблюдения, установленных в кафе в станице Ладожской.
На кадрах видно, как двое мужчин заходят в помещение и начинают стрельбу по посетителям. Они переходят в другую часть помещения, через некоторое время выходят и покидают кафе.
Ранее сообщалось, что в Усть-Лабинском районе Краснодарского края минувшей ночью в кафе произошла перестрелка. В результате погибли три человека.
Подозреваемые задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». По предварительным данным, причиной стрельбы стал бытовой конфликт.
Ранее сообщалось, что в Усть-Лабинском районе Краснодарского края минувшей ночью в кафе произошла перестрелка. В результате погибли три человека.
Подозреваемые задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». По предварительным данным, причиной стрельбы стал бытовой конфликт.
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