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    Стрельбу в кафе на Кубани сняли камеры наблюдения: видео. видеонаблюдение, Краснодарский край, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтрельбу в кафе на Кубани сняли камеры наблюдения: видео

    Стрельбу в кафе на Кубани сняли камеры наблюдения: видео

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    Стрельбу в кафе на Кубани сняли камеры наблюдения: видео

    Стрельбу в кафе на Кубани сняли камеры наблюдения: видео

    Стрельбу в кафе на Кубани сняли камеры наблюдения: видео

      В Интернете появилась видеозапись с камер наблюдения, установленных в кафе в станице Ладожской.

      На кадрах видно, как двое мужчин заходят в помещение и начинают стрельбу по посетителям. Они переходят в другую часть помещения, через некоторое время выходят и покидают кафе.

      Ранее сообщалось, что в Усть-Лабинском районе Краснодарского края минувшей ночью в кафе произошла перестрелка. В результате погибли три человека.

      Подозреваемые задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». По предварительным данным, причиной стрельбы стал бытовой конфликт.

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