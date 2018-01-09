Песков не стал отвечать на вопрос об избирательной кампании Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, когда начнет функционировать предвыборный штаб Владимира Путина.
По словам Пескова, предвыборный штаб Путина начнет полноценно работать уже в ближайшее время.
При этом пресс-секретарь президента не стал отвечать на вопрос журналистов о том, что за физическое лицо перечислило средства в избирательный фонд Путина. Песков подчеркнул, что не имеет никакого отношения к фонду.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Я как пресс-секретарь президента Путина не имею никакого отношения к избирательному фонду кандидата Путина. И не имею права отвечать на эти вопросы по закону. Прошу обращаться в штаб Путина, когда он уже полноценно начнет функционировать».
Напомним, накануне ЦИК сообщил, что избирательный фонд Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец, получил более 400 миллионов рублей, в том числе 30 тысяч рублей от одного гражданина. Эта сумма стала самой большой среди всех претендентов на президентский пост. Вторым по объему собранных средств стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский (около 200 млн рублей). А третьим — лидер «Партии роста» Борис Титов с 20,7 млн рублей.
Президентские выборы пройдут в России 18 марта. ЦИК уже завершил прием документов у самовыдвиженцев.
При этом пресс-секретарь президента не стал отвечать на вопрос журналистов о том, что за физическое лицо перечислило средства в избирательный фонд Путина. Песков подчеркнул, что не имеет никакого отношения к фонду.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Я как пресс-секретарь президента Путина не имею никакого отношения к избирательному фонду кандидата Путина. И не имею права отвечать на эти вопросы по закону. Прошу обращаться в штаб Путина, когда он уже полноценно начнет функционировать».
Напомним, накануне ЦИК сообщил, что избирательный фонд Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец, получил более 400 миллионов рублей, в том числе 30 тысяч рублей от одного гражданина. Эта сумма стала самой большой среди всех претендентов на президентский пост. Вторым по объему собранных средств стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский (около 200 млн рублей). А третьим — лидер «Партии роста» Борис Титов с 20,7 млн рублей.
Президентские выборы пройдут в России 18 марта. ЦИК уже завершил прием документов у самовыдвиженцев.
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